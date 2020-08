Fréquentation exceptionnelle au Partage des eaux à l’Isle-sur-la-Sorgue cet été : des médiateurs nécessaires !

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

Dans un contexte de crise sanitaire, le site propice à la détente et à la fraîcheur enregistre parfois plus de 500 personnes certains jours. Des estivants et touristes qui s’ajoutent aux pêcheurs et kayakistes. Deux agents municipaux patrouillent désormais pour sensibiliser au respect des lieux.