Frère et maire s'opposent sur le projet de parc éolien de Saulnot Granges-le-Bourg

Gilles Gaussin (à gauche) et Manuel Martinez, naturalistes de passion à Granges-le-Bourg

Saulnot, France

Ils ont une même ambition : lutter contre le dérèglement climatique. Mais s'opposent frontalement sur le moyen d'y parvenir. D'un coté, Gilles Gaussin, vice-président de l'association des amis de la nature de Saulnot bataille contre le projet de parc éolien du Dôme Haut-Saônois. De l'autre coté, son frère, Christian Gaussin, le maire de Saulnot, défend cette implantation d'éoliennes, seule manière pour lui, de faire reculer les énergies fossiles et nucléaires.

Le principal argument des opposants est la présence sur les crêtes de Granges-le-Bourg de la cigogne noire, une espèce rare et protégée. "Si la cigogne noire niche ici, c'est en raison d'une biodiversité exceptionnelle. Et ils le savent." dit Gilles Gaussin à l'intention des promoteurs du projet emmenés par son frère. "Les éoliennes feront fuir l'oiseau. Moi, qui passe 80 % de ma vie sur ces crêtes, je n'en dors plus la nuit"

Christian Gaussin, maire de Saulnot : la défense de l'environnement est le combat de sa vie © Radio France - Christophe Beck

La biodiversité et la transition écologique sont justement le grand combat du maire de Saulnot, Christian Gaussin. La commune a investit dans une chaufferie bois, un éclairage LED, la sauvegarde du marais et la défense de la forêt. "Ce n'est pas un hasard si la cigogne noire a choisi nos bois. C'est justement en raison de la biodiversité. Il faut continuer de défendre la forêt, rongée par les canicules. Les éoliennes nous en donneront les moyens. Elles ne sont pas incompatibles avec les cigognes noires. IL n'y a jamais eu autant d'éoliennes et autant de cigognes noires".

Après cinq ans d'instruction, le projet de parc éolien du Dôme Haut-Saônois entre Saulnot et Grange-le-Bourg entre dans sa dernière ligne droite. Il s'agit d'un parc de 9 éoliennes de 175 mètres de haut, couvrant les besoins annuels en électricité d'une ville comme Montbéliard. L'enquête publique s'achève le 7 janvier prochain C'est alors que la préfète de Haute-Saône pourra prendre sa décision.

Le ton est donné à l'entré du village de Saulnot © Radio France - Christophe Beck

La polémique autour de ce projet de parc éolien a laissé des traces profondes, dans le pays de Saulnot, notamment après un conseil municipal qui avait du être interrompu, l'été dernier, en raison de la virulence des opposants. Plusieurs conseillers ont décidé de jeter l'éponge, à la fin de ce mandat