Froid : 5 conseils pour bien dégivrer sa voiture

C'est le retour du froid dans le Nord depuis ce week-end avec des gelées matinales. -4° ont été relevés à Fiefs, dans le Pas-de-Calais ce mardi matin, -3° dans la métropole lilloise. France Bleu Nord vous donne quelques astuces, bons plans et fausses bonnes idées à éviter.

Astuce n°1 : le carton

Surveillez la météo et en cas d'annonce de gelées, déposez la veille au soir, un carton sur le pare-brise et la vitre-arrière à caler derrière l'essuie-glace. Avantage : peu onéreux et facile à installer. Inconvénient : ça ne marche pas pour les vitres latérales sans essuie-glaces pour faire tenir le carton.

Astuce n°2 : la paraffine

En cas de fort gel, comme ce mardi matin où il pouvait être difficile d'ouvrir sa portière, Dany Kowalczyk, le directeur technique de l'Automobile-Club du Nord préconise l'utilisation d'une bombe aérosol de paraffine : "ça se vend dans les supermarchés, on vaporise sur les joints des portes et je vous garantie que par n'importe quelle température, vous les ouvrirez !" Avantage : 100% efficace et rapide. Inconvénient : les aérosols ne font pas du bien à la couche d'ozone.

Dany Kowalczyk, directeur technique de l'Automobile-Club du Nord © Radio France - Stéphane Barbereau

Astuce n°3 : passer par le coffre

C'est une technique qu'a utilisé Thierry, un habitant de Leers, qui ne pouvait plus rentrer dans sa voiture ce mardi matin : "ça fait mal au dos. J'ai un break, je suis passé par derrière, j'ai réussi à démarrer, j'ai poussé la porte de l'intérieur et j'ai bougé la voiture. Après, je l'ai mise au soleil et ça s'est dégivré". Avantage : peu onéreux, pas besoin d'appeler le dépanneur. Inconvénient : sauf à être contorsionniste ou très souple, on peut facilement se faire mal.

Astuce n°4 : faire attention au vent

Evitez de garer votre voiture dans un lieu exposé aux courants d'air, plein Nord ou bien à l'ombre. Un rayon de soleil dès le matin aider à dégivrer si le temps le permet. Avantage : conseil facile à appliquer. Inconvénient : on ne choisit pas toujours le lieu où se garer.

Du givre recouvre le pare-brise d'une voiture à Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

Astuce n°5 : uriner sur la portière ?

Gérard Jugnot a popularisé cette idée dans une scène du film "les bronzés font du ski"... le succès n'est pas garanti. Avantage : on fait avec les moyens du bord. Inconvénient : légende urbaine ou pas, en appliquant cette méthode, certains hommes n'auraient, non seulement, pas dégivré la portière mais auraient givré une partie intime de leur corps.