Froid, pluie, vent : un mois de mai exceptionnel à la pointe de la Bretagne

Des températures bien en dessous des moyennes, de la pluie en excès, mais en déficit sur le printemps, du vent : à la pointe de la Bretagne, le mois de mai a été exceptionnel à plus d'un titre. On fait le bilan, alors que le meilleur temps est annoncé dès cette fin de semaine.

Enfin, il arrive ! Le temps meilleur s'annonce à compter de ce jeudi, pour le week-end et le début de semaine prochaine avec le retour du soleil et des températures plus chaudes, de saison, on devrait passer normalement la barre des 20 degrés en début de semaine prochaine. Enfin, car le mois de mai a été globalement pourri.

Des températures bien en dessous des moyennes

Un mois frais, voire froid. "La dernière fois qu'on a eu un mois de mai aussi froid, c'était en 2013" indique Stéven Tual de Météo Bretagne, "avec des températures passées 3 degrés en dessous de la norme". Ce mois-ci dans le Finistère, il a fait 7 degrés en moyenne le matin, 14 l'après-midi. "Pour les maximales, ce qui est quand même le plus spectaculaire, on est quasiment à deux degrés en moyenne en dessous des normales" précise Michel Aïdonidis, chef du bureau Météo France à Brest. "A Lorient, le thermomètre n'a pas dépassé 17,9 degrés" reprend Stéven Tual, "on a des maximales en moyenne 2,6 degrés en dessous des normales pour le mois de mai à Lorient".

De la pluie en excès en mai, mais en déficit sur le printemps

Du frais accompagné de pluie en excès "puisqu'en est à 60 voire 70% au dessus pour un mois de mai" continue Michel Aïdonidis, "avec 110 millimètres à Brest au lieu de 64, à Ouessant 68,6 au lieu de 42,7, ou encore plus radical à Quimper avec 121 millimètres au lieu de 73". Et pourtant, il y a un déficit de pluie cette année car mars, et surtout avril, ont été secs. "Sur la période depuis mars, on est environ à 30% de déficit de pluie", et notamment les pluies d'hiver qui permettent de recharger les nappes, à la différence des pluies de printemps plus fortes mais plus fugaces qui s'écoulent plus vite et pénètrent moins le sol. De quoi redouter la sécheresse dans les semaines à venir, et à tout le moins un stress hydrique pour une végétation en retard en raison des variations météo du printemps.

Du vent depuis deux mois

Ce mois-ci, le vent a aussi été turbulent. "Tous les jours, quasiment, on a dépassé les 50 km/h au moins une fois dans la journée" relève Stéven Tual, "à cause d'une dépression fixée sur les îles britanniques, près de nos côtes. C'est elle qui a piloté le temps en mai. Et on a globalement cette impression de vent depuis un certain temps, car en avril le vent de Nord-Est a soufflé. Ca fait deux mois qu'on a des conditions venteuses".

Le beau temps arrive

Mais les jours meilleurs arrivent dès cette fin de semaine avec des températures à venir au dessus des normales ce week-end et en début de semaine prochaine. Pour les trois mois qui viennent, Météo France prévoit des conditions globalement sèches et des températures qui devraient être au dessus des normales.