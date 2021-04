Pollution de la Loue : face aux alertes, les solutions de la fromagerie Monnin pour traiter ses eaux usées

Dans le Doubs, où la filière fromagère est très dynamique, une dizaine de fromageries ne sont pas aux normes en 2021. Trop de lait y est traité, comparé à la capacité de leur station d'épuration ; des eaux usées mal traitées et s'écoulent donc dans la nature. L'une d'elle a reçu deux arrêtés de mise en demeure de la préfecture : la fromagerie Mannin à Chantrans.

Le collectif SOS Loue et Rivières Comtoises alerte, la direction de l'entreprise qui emploie 30 salariés a mis en place une première solution et veut construire une autre station pour s'adapter à sa croissance.

Chaque jour à 13h30, la station d'épuration de la fromagerie évacue ses effluents. Des effluents partiellement traités, une odeur d'égout s'en dégage

La station d'épuration de la fromagerie est sous-dimensionnée par rapport à la quantité de lait traitée, résultat : les effluents s'écoulent chaque jour dans le ruisseau Bonnecreau, qui va se jeter dans la Bonneille, puis dans la Loue à Ornans.

Une station d'épuration sous-dimensionnée

En effet, la fromagerie devrait traiter 15.000 à 20.000 litres de lait par jour, or elle atteint parfois les 30.000 litres de lait quotidien, confirme la préfecture du Doubs, suite à un contrôle de la DDCSP. De plus, l'eau qui est évacuée dépasse les 25 degrés, température maximale autorisée par un arrêté. Cette eau arrive jusqu'à la Loue, avec les conséquences que l'on connaît pour la rivière.

La préfecture demande donc à l'entreprise de se mettre aux normes. Pour cela, l'entreprise Monnin a été rappelée deux fois à l'ordre, avec un arrêté de mise en demeure en 2018 ; puis un autre le 24 décembre 2021.

Selon la préfecture, il y aurait deux solutions pour arrêter ce problème : soit la fromagerie diminue sa production, soit elle fait rapidement des travaux pour s'adapter à cette croissance. De son côté, la direction de la fromagerie estime que les délais imposés par la préfecture sont trop courts pour s'adapter. Elle a ainsi déposé un recours auprès du tribunal administratif, pour contester la décision préfectoral, recours rejeté le 11 mars 2021.

Les solutions mises en place par l'entreprise Monnin

La fromagerie Monnin ne compte pas réduire son activité. "Comme toute entreprise, la fromagerie est dans une démarche de développement. Il faut noter aussi que suite à la fermeture de diverses fromageries dans la région, celles qui restent ouvertes reçoivent plus de lait," explique l'avocat de la fromagerie Me Sylvain Pelletreau.

La croissance économique n'est pas contraire à l'environnement, l'entreprise Monnin travaille sur des solutions - Me Pelletreau.

Néanmoins, "la croissance économique n'est pas contraire à l'environnement, l'entreprise Monnin travaille sur des solutions," ajoute l'avocat. Ainsi, une première solution est déjà mise en place : 40% des effluents sont désormais redirigés vers une station d'épuration voisine. Des procédures sont aussi lancées pour construire une station d'épuration plus grande dans la fromagerie, procédures ralenties par la situation sanitaire.

La fromagerie Monnin emploie une trentaine de salariés depuis des décennies © Radio France - Sophie Allemand

"Les discussions et la surveillance sont toujours en cours avec l'entreprise Monnin," assure la préfecture, ce que confirme l'avocat de la fromagerie Me Sylvain Pelletreau. La préfecture du Doubs rappelle que la fromagerie Monnin n'est pas la seule concernée par ce problème : sur la centaine de fromageries autorisées dans le département, une dizaine ne sont pas aux normes actuellement.

Les alertes du collectif SOS Loue et rivières franc-comtoises

Le collectif SOS Loue et rivière franc-comtoises alerte autorités et médias pour que ce problème cesse. L'avocat de l'entreprise, Me Sylvain Pelletreau, conteste les dénonciations du collectif sur internet : "je ne comprends pas cette façon de publier des informations brutes sur internet. Suite aux publications de ce collectif, la boite mail des salariés de la fromagerie a été inondée de menaces."

Notre but n'est pas d'empêcher les fromagers de travailler, mais d'alerter les autorités pour que la mise aux normes se fasse - Gérard Mamet, du collectif SOS Loue.

Gérard Mamet, du collectif, ne cautionne absolument pas ces menaces envers les salariés : "ce n'est pas notre façon de procéder. Notre but n'est pas d'empêcher les fromagers de travailler, mais seulement de signaler les dysfonctionnements aux autorités compétentes pour que le respect de la réglementation se fasse, que les effluents soient traités correctement pour que l'eau rejetée dans le milieu naturel ait le niveau de propreté requis."

Gérard Mamet ajoute que l'association le "SAMU de l'environnement" a discuté de ce sujet à plusieurs reprises avec le directeur de l'entreprise Monnin.