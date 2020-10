Fronde anti-éoliennes dans toute la Creuse

Le vent de la révolte souffle. Une coordination d'une vingtaine d’associations creusoises anti-éoliennes appelle à manifester ce samedi devant la préfecture à Guéret. Les opposants réclament l’arrêt des projets en cours. Ils veulent aussi informer les Creusois. Dans les dix prochaines années, le nombre d’éoliennes va exploser dans le département.

Pour l'heure, il y a 5 parcs éoliens en Creuse, soit 35 machines en tout. Mais il y a aussi de nombreux projets. "Il y six parcs autorisés ou en construction, explique Cédric de Queiros, élu municipal à Saint-Georges-la-Pouge et membre de la coordination anti-éoliennes. Il y a aussi sept parcs en instruction à la préfecture. Il y a enfin vingt-trois parcs en étude au niveau municipal à différents endroits."

Après un gros travail de collecte d'informations, les associations anti-éoliennes sont en mesure de donner un chiffre : si les projets vont au bout, il y aura plus de 200 éoliennes en Creuse d'ici la fin de la décennie.

Mais un document va encore plus loin !

Il y a quelques mois, les conseillers régionaux de Nouvelle-Aquitaine ont voté un Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET), lequel prévoit 288 éoliennes en Creuse à l'horizon 2030.

"Dans l'ancienne région Aquitaine, vous n'avez aucune éolienne. Il n'y a pas de vent dans l'ancienne Aquitaine, interroge mi-taquin mi-agacé, Jean-Luc Méchin, élu municipal à Mazeirat et membre de la coordination anti-éoliennes. Ca veut bien dire que la Creuse est la poubelle de la Nouvelle-Aquitaine."

Industriels, Etat, élus locaux renvoyés dos-à-dos

A Chambonchard, les six premières éoliennes creusoises ont été implantées en 2012. "C'est un bruit permanent, de brassement d'air, de ventilation, raconte Jean-Luc Paquet, qui habite face aux machines à moins d’un kilomètre. Il y a des bruits de roulements, de moteurs d'orientation des nacelles, des clignotants en haut des mâts jour et nuit, le soleil passe devant les pales des éoliennes qui sont en mouvement et ça crée des ombres dans la maison (effet stroboscopique)".

Les anti-éoliennes dénoncent le silence des industriels, le service minimum de l’Etat notamment en termes d’information, et le parti pris de certains élus locaux, qui sont personnellement impliqués dans les projets éoliens.

Ils appellent à manifester ce samedi à 10 heures, place de la mairie à Guéret et devant la préfecture.

Document de la coordination anti-éolienne : liste des communes creusoises concernées par les projets éoliens, déjà réalisés, en construction, en instruction (préfecture) ou à l'étude (mairie).

Ahun, Ajain, Anzème, Auriat, Azérables, Busseau-sur-Creuse, Bénévent-l’Abbaye, Bétête, Bord-Saint-Georges, Boussac-Bourg, Bussière-Saint-Georges, La Chapelle-Baloue, Châtelus-le-Marcheix, Chambonchard, Clairavaux, Domeyrot, Evaux-les-Bains, Fontanières, Genouillac, Gentioux, Gioux, Glénic, Jouillat, Janaillat, La Chapelle-Saint-Martial, La Souterraine, La Nouaille, Le Donzeil, Le Chauchet, Lépinas, Leyrat, Malleret, Mansat-la-Courière, Mazeirat, Méasnes, Montboucher, Nouzerines, Peyrabout, Pigerolles, Pionnat, Roche, Royère-de-Vassivière, Saint-Agnant-de-Versillat, Saint-Dizier-Leyrenne, Saint-Fiel, Saint-Georges-la Pouge, Saint-Hilaire-le Château, Saint-Marien, Saint-Priest, Saint-Sébastien, Saint-Pierre-Bellevue, Saint-Hilaire-la-Plaine, Saint-Moreil, Saint-Pardoux-Morterolles, Saint-Pierre-Chérignat, Saint-Pierre-le-Bost, Saint-Sébastien, Soubrebost, Sous-Parsat, Thauron, Viersat, Vidaillat.