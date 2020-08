Frossay : le collectif "Stop Carnet" souhaite empêcher le début des travaux d'extension du Grand Port

Les premiers bulldozers sont attendus ce lundi matin au Carnet sur la commune de Frossay au sud de l'estuaire de la Loire. Sur cet espace naturel grand de 390 hectares, le Grand Port Nantes Saint-Nazaire souhaite aménager "110 hectares pour accueillir un parc éco-technologique orienté sur les énergies renouvelables". Une enveloppe de plus de six millions d'euros a été débloquée par l'État et la Région cette semaine pour accélérer le projet.

Week-end de mobilisation sur le site

Un collectif s'oppose fermement à ce projet d'extension. C'est le collectif "Stop Carnet". "Il y a plusieurs espèces naturelles qui seraient détruites avec ce projet, assure Gabriella Marie, membre du collectif. Sous prétexte qu'il y a une plante invasive, le baccharis. Sauf que le baccharis on ne l'éradique pas avec des bulldozers, ça va complètement scarifier trente centimètres de terre donc ça va détruire toute la biodiversité. C'est aberrant de procéder de la sorte."

Samedi 29 et dimanche 30 août, le collectif a donc organisé un week-end de mobilisation sur le site du Carnet avec des concerts, des balades notamment, pour sensibiliser davantage de monde.

Dès ce lundi matin, l'objectif du collectif est d'empêcher le début des travaux. Ils annoncent qu'ils feront face aux bulldozers qui sont attendus.