Fuite à la raffinerie de Donges : une association dénonce un manque de transparence "irresponsable"

Lors d' une fuite à la raffinerie de Donges le 21 décembre dernier, 800.000 litres d'essence se sont échappés d'une cuve. L'association dongeoise des zones à risques et du plan de prévention des risques technologiques, l'ADZRP, a appris par la suite qu'il s'agissait en réalité de naphta, soit de l'essence dédiée à l'exportation avec un fort taux de soufre. "Mais c'est très compliqué d'obtenir des informations, ce manque de transparence de la part de l'industriel et surtout des pouvoirs publics est irresponsable et dangereux", dénonce Marie-Aline Le Cler, la présidente.

Un taux de benzène anormal pendant plusieurs jours

Quatre mois plus tard, le rapport officiel de l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, pourtant annoncé pour fin janvier, se fait toujours attendre. Et l'association n'a pour le moment que le rapport d'Air Pays de Loire (organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air dans la région) sous les yeux, un rapport qui n'est pas très rassurant : le seuil des 30 microgrammes de benzène par mètre cube a été dépassé pendant plusieurs jours et sur cinq kilomètres à la ronde.

"On voit qu'entre le 23 et le 28 décembre, tout le sud de Donges avec la mairie, l'Ehpad, le terrain de jeu des enfants est touché par cette pollution au benzène, cancérigène, avec des taux bien supérieurs à la norme, la moyenne par an tolérée par l'organisme, c'est 5 microgrammes !", assure Didier Ott, membre de l'association. "Personne ne nous dit rien. La sous-préfecture va même se fier à des relevés sur quelques heures seulement. Pas un mot n'est envoyé aux habitants, le maire ne bouge pas. C'est incompréhensible".

L'association dénonce une gestion chaotique dans la communication. "Il faut vraiment vite tirer les conclusions de cet incident pour mieux réagir la prochaine fois. Et on sait qu'il y aura une prochaine fois, la raffinerie est vieillissante", assure la présidente de l'ADZRP.

"Prématuré de tirer des conclusions alarmantes"

L'association organise une réunion publique ce vendredi, mais l'industriel tout comme le sous-préfet ont décliné. "Les études sanitaires et environnementales sont toujours en cours", argumente la sous-préfecture dans un courrier. Même argument du côté de TotalEnergies et également de la mairie de Donges, mise en cause par l'association pour son manque de réactivité. Pour François Chéneau, le maire, "il est prématuré de tirer des conclusions alarmantes et alarmistes tant que l'Ineris n'a pas rendu son rapport".

