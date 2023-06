Fuites d'eau : l'UFC-Que Choisir dénonce une "gabegie économique et environnementale"

Vous avez peut-être vu ce mardi les lettres "O", "AU" et "EAU" effacées du panneau d’entrée de votre commune. Une façon d'alerter les consommateurs sur le "niveau considérable des pertes d'eau potable" en France. Une opération de l'UFC-Que Choisir qui dénonce la "faiblesse des mesures prises" pour remédier aux fuites, au moment où "l'eau doit être plus que jamais économisée"**. En France en moyenne, un litre sur cinq est perdu du fait de fuites, soit un milliard de mètres cubes par an , l'équivalent de la consommation cumulée des agglomérations de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux et Nice, 18,5 millions d'habitants.

Une "gabegie économique et environnementale", s'alarme l'association de consommateurs*.* Le "scandale écologique se double d'une gabegie financière de plusieurs milliards d'euros supportée directement par les consommateurs, via leurs factures d’eau et redevances" explique l’UFC Que Choisir. "Nous, consommateurs, payons cette eau dans nos factures ! Et l’addition est salée : plus de 4 milliards d’euros payés par les Français pour ces fuites".

L'association appelle les pouvoirs publics à "mettre en œuvre un véritable plan de rénovation des réseaux d'eau". Chaque année, "nous ne remplaçons que 0,67% du parc. Sans un investissement bien plus massif, il faudrait 150 ans pour le renouveler entièrement, dénonce l’association. Or, les récentes annonces d’Emmanuel Macron sont une goutte d’eau : 180 millions d'euros d’aide par an alors qu’il en faudrait entre 2,5 et 3 milliards !" témoigne sur France Bleu Périgord, le président de l'UFC-Que Choisir en Dordogne, Arnaud Lajugie.

L'UFC-Que Choisir souligne qu'il est "possible" de maîtriser les fuites, comme le montrent "de nombreuses agglomérations". Selon les données officielles de l'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement, la commune de Cholet, dans le Maine-et-Loire, affiche ainsi un taux de perte d'eau de 0%, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) de 0,8%, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) de 1,3% et Fréjus (Var) de 2,1%.

Loin des 19,9% de perte de moyenne nationale, et a fortiori du taux de villes comme Évreux, Aix-les-Bains, Cavaillon, Amiens et Sens, où plus d'un litre sur trois disparaît. Dans un quart des communes de moins de 1.000 habitants, c'est même un litre sur deux qui est perdu. La limite légale a été fixée en 2012 à 15%.

Augmenter la redevance de l'agriculture intensive

L'association "presse" les pouvoirs publics de renforcer les aides venues des Agences de l'eau aux collectivités prioritaires en matière de raréfaction de la ressource et de fuites, et d'augmenter le budget des Agences en relevant les redevances prélèvement payées par les acteurs professionnels, "au premier rang desquels l'agriculture intensive", souligne l'association.

Pour elle, il faut aussi développer l'appui technique des départements aux petites communes. L'aide de l'État en matière d'ingénierie (connaissance de l'état des réseaux, programmation des travaux, maîtrise d'ouvrage...) a été totalement supprimée en 2016, laissant démunies les plus petites communes, déplore l'association.