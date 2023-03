Fuites d'eau potable : 47 communes d'Ardèche parmi les pires de France

En France, u n litre d'eau sur cinq est perdu avant d'arriver à nos robinets. Pour faire des économies et reboucher les fuites, Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi 30 mars débloquer 180 millions d'euros par an. Plus précisément, le gouvernement a établi une liste de 170 "points noirs", dévoilée par France Info , où les pertes d'eau dans les réseaux de distribution atteignent 50%, soit un litre sur deux. Parmi ces mauvais élèves figurent la communauté d'agglomération de Privas Centre Ardèche (CAPCA, 42 communes), cinq autres communes ardéchoises (Astet, Lamastre, Mezilhac, Saint-Alban-en-Montagne et Saint-Martial) et une drômoise (La Roche-sur-Grâne).

Il s'agit d'une situation "aberrante qu'on doit absolument corriger en urgence" a insisté le chef de l'Etat. Sur ces territoires, le gouvernement prévoit d'accompagner financièrement les travaux d'identification et de résorption des fuites. L'objectif est de "faire le maximum avant l'été et accélérer les travaux" , a promis Emmanuel Macron.