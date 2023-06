Fuites d'eau potable en Dordogne : "comme si on achetait cinq bouteilles et qu'on en vidait une" selon l'UFC

Un logger, appareil qui écoute la nuit le réseau d'eau et qui transmet automatiquement via gsm son rapport pour détecter les fuites

L'UFC que choisir pointe du doigt le réseau d'eau potable en France, qui n'est pas assez entretenu. **Selon l'association de défense des consommateurs, 22% de l'eau en Dordogne est gâchée à cause des fuites à la sortie des stations d'épuration. "C'est trois fois la consommation de la ville de Périgueux" témoigne, sur France Bleu Périgord, le président de l'UFC que choisir en Dordogne, Arnaud Lajugie.

"C'est comme si on achetait cinq bouteilles d'eau et qu'on en vidait une dans la nature, alerte-t-il. Ce qui part c'est de l'eau qui a été traitée pour qu'elle soit potable."

L'association pointe du doigt le manque d'entretien du réseau

"C'est une ineptie! C'est dû à un manque d'entretien des canalisations, s'inquiète Arnaud Lajugie. Tous les ans, les communes, les collectivités, le département, la région doivent entretenir des canalisations. Ce n'est pas fait. Résultat, des canalisations qui avaient 50-60 années de vie se trouvent renouvelées au bout de 100 ou 120 ans."

"L'eau disparait. On nous demande de faire attention et de réduire notre consommation. mais dans le même temps on s'aperçoit que les élus, les pouvoirs publics laissent filer l'eau un peu partout, et c'est de l'eau potable!"

L'UFC que choisir veut interpeller les pouvoirs publics pour un meilleur entretien des canalisations qui permettrait de réduire le gâchis. La nuit dernière, l'association est allé masquer symboliquement sur les panneaux d'entrée des communes de Dordogne le O du nom de Boulazac, Cornille ou encore Coulounieix-Chamiers.

Ce mardi 27 juin, l'UFC que choisir sera place André Maurois à Périgueux pour sensibliser les citoyens et leur demander des suggestions pour économiser l'eau.

