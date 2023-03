Fuites d'eau potable : une seule commune d'Isère fait partie des 170 points noirs recensés par le gouvernement

En France, 20% de l'eau potable produite s'échappe, via des fuites sur le réseau, soit un litre sur cinq qui n'arrivera jamais dans nos robinets. Dans le cadre de son plan anti-sécheresse , le gouvernement a donc mis en place un plan de lutte contre les fuites critiques dans les réseaux de distribution d'eau. Selon la liste qu'ont pu se procurer nos confrères de France Info , 170 communes ont été identifiées par le gouvernement comme des "points noirs", où les pertes d'eau dans les réseaux de distribution atteignent 50%, soit un litre sur deux. En Isère, Lavaldens, dans le Taillefer, au-dessus de Laffrey est la seule commune d'Isère a faire partie de ces "points noirs". Cette petite commune a, en effet, de gros problèmes de canalisation.

Jusqu'à 60% d'eau potable perdue

Dans cette commune de 156 habitants, on compte 170 factures d'eau (puisqu'il y a aussi des abonnements pour les bâtiments agricoles, des gites). C'est peu, mais certaines conduites ont de gros soucis témoigne Arnaud Chattard, le maire de Lavaldens : "sur certains réseaux, on a des rendements qui sont très bons. Masi on a un réseau, notamment sur un des hameaux, où on a un rendement à 40%". Autrement dit, 60% de l'eau potable qui entre dans les tuyaux, se perd avant les robinets.

Un million d'euros pour refaire toutes les conduites

Jusque-là personne ne s'en souciait vraiment, mais tout Lavaldens est branché sur des sources... dont le niveau baisse. Voilà donc la commune contrainte de travailler sur un réseau très éclaté explique encore Arnaud Chattard "on est une commune de montagne très étendue, donc j'ai huit réseaux de distribution ! Donc chaque hameau a son propre captage et son propre réseau de distribution". Et Lavaldens ne peut pas faire face à la dépense seule détaille le maire. "Pour vous donner un ordre d'idée, on a presque doublé le prix de l'eau depuis quelques années, mais on a un budget de fonctionnement de l'eau d'à peu près 50.000 euros. Donc si je devais refaire toutes les conduites d'eau de la commune, on passe le million !"

Bien sûr, on peut toujours dire qu'il aurait fallu agir avant, petit à petit. Mais le fait est que la municipalité de Lavaldens doit aujourd'hui faire face, outre à un gaspillage, à une vraie menace pour son alimentation.