Fussy : l'alimentation en eau potable sécurisée

C'est ce qui vient d'être fait au Nord de Bourges du côté de Fussy. Le réseau est désormais rélié à celui de l'agglomération de Bourges. 650.000 euros investis pour que les 25.000 habitants du secteur ne se retrouvent pas à devoir utiliser de l'eau en bouteille... même pour se brosser les dents.

ⓘ Publicité

Les élus ont coupé le ruban de l'une des deux nouvelles bâches construites © Radio France - Michel Benoit

Les risques de pollution de l'eau potable ou de rupture d'approvisionnement liée à une sécheresse, ont toujours existé, mais ils sont aujourd'hui beaucoup plus prégnants. Il fallait donc agir, confirme Camille De Paul, vice président de la communauté de communes terres du Haut Berry : " Nous n'étions pas en mesure, en cas de problème sur cette ressource de Soulangis, de nous approvisionner en secours via un autre réseau. Il y avait donc un risque en cas de dénoiement des pompes parce que la nappe descendrait trop bas ou de pollution, de ne plus être en capacité de distribuer de l'eau à nos habitants. C'est un risque qu'on ne veut plus accepter aujourd'hui. "

La nouvelle installation de Fussy © Radio France - Michel Benoit

Une population qui augmente d'ailleurs dans ce secteur. Le réseau de l'agglomération de Bourges pourra donc intervenir désormais en secours. Mais attention, prévient Marc Stoquer, vice-président de l'agglomération, il faudra également renforcer les efforts de sobriété. La clef est là aussi : " On évalue tout de même à douze centimètres par an la baisse du niveau de la nappe du porche. Elle ne parvient donc plus à se recharger suffisamment. C'est beaucoup. D'ici dix à quinze ans, cela risque de poser des problèmes sérieux." Une ressource qui diminue et des fuites aussi sur les réseaux, parfois jusqu'à 60 % dans certaines communes : " Cela veut dire que par endroit, seule 40 % de l'eau parvient jusqu'au robinet, précise Camille De Paul Cela fait trop de pertes. Certes, cette eau retourne dans le sol et dans la nature, mais elle a été pompée et on a consommé de l'électricité pour cela. On l'a également traitée. Et cela a un coût dont l'usager doit bien avoir conscience.' Et tout cela il faut le payer : ce qui explique aussi l'augmentation par endroits des factures d'eau.