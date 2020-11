Futur site centre d'entrainement du PSG : un ancien verger très choyé

Sur les 74 hectares de champs, de friches et de bois qu'a rachetés le PSG règne un verger de 2,5 hectares. Le groupe qatari a choisi de le préserver et fait appel à un arboriculteur du coin pour l'entretenir. Il produit du nectar de poire bio servi dans les loges VIP les soirs de matchs.

Le futur centre d'entraînement du PSG se construit peu à peu, à Poissy. Il devrait être livré en 2022. En guise de première pierre, tel un symbole, c'est un arbre qui a été planté pour lancé le chantier, en février 2020.

Neuf mois après le premier coup de pelle, l'heure est toujours à la phase des travaux préparatoires et de terrassement. Rien n'est encore sorti de terre. Mais les habitués ne reconnaissent plus du tout les lieux, si ce n'est ce verger de poiriers que le Paris-Saint-Germain a tenu à maintenir. "Il s'agit de l'une des parcelles conservées en tant que zone de compensation écologique" explique Perrine Nollet, chef de projet du futur Training Center, le centre d'entraînement. Le chantier doit par exemple compenser son emprise sur la forêt de Marly en replantant plus de 1.000 végétaux ou encore en créant des zones végétales de plus de trois hectares favorables au maintien des insectes. _"_Nous devons respecter un arrêt environnemental important, et il y aura sur ce site 90% d'espaces verts et 10% de bâtiments" ajoute Perrine Nollet. "Dans un souci du respect de l'environnement mais aussi du patrimoine, nous avons décidé de maintenir le verger qui est l'un des derniers ici".

Garder ce verger, c'était garder une partie de l'histoire

Cette région était réputée pour ses vergers, qui ont émergé dans les années 50. Un panneau sur l'autoroute A13 qui surplombe le bassin mentionne d'ailleurs les "Vergers de Chambourcy et d'Orgeval". "Il faut savoir qu'ici, toute la zone agricole était composée de vergers. Garder ce verger, c'était garder une partie de l'histoire, et c'était très important pour nous" dit la chef de projet du PSG.

Le PSG a confié l'exploitation de son verger à Bertrand Puel, horticulteur à Chambourcy © Radio France - Nathalie Doménégo

Lorsque le groupe qatari a racheté ce verger, Bertrand Puel, arboriculteur à Chambourcy, commune voisine, a fait savoir à l'acheteur qu'il était désireux de travailler avec eux, en tant que prestataire, pour cultiver les poiriers du futur centre d'entraînement du PSG. Celui-ci a accepté son offre tout d'abord parce que c'est un producteur local, et parce qu'il est passé en agriculture bio il y a trois ans. Conséquence de cette transition : la parcelle fournissait dix-huit tonnes de production de poires auparavant, contre cinq cette année. Mais la qualité est là est Bertrand Puel ne le regrette pas. Il visite quotidiennement son verger au printemps, car le poirier est une espèce plus fragile que le pommier. Sept variétés sont rassemblées ici, de la Comice à la William, en passant par la Passe-crassane, "une variété devenue rare" confie l'arboriculteur.

J'en rêvais, que l'on s'intéresse enfin au poirier

Ce passionné reconnaît que sa collaboration avec le PSG est une bonne publicité : "J'en rêvais, que l'on s'intéresse enfin au poirier !". Le nectar de poire n'est pas commercialisé, mais distribué aux invités dans les loges VIP les soirs de match (en dehors de la période de crise sanitaire). Et le propriétaire envisage de produire de la confiture de poires la saison prochaine.

Bertrand Puel fait appel à des étudiants de l'école agriculture de Chambourcy, au moment de la taille, au printemps. La formation est un sujet important dans le cahier du charge du PSG. Raison pour laquelle les enfants des écoles primaires des communes alentours sont invités à découvrir ce fruit, au moment de la cueillette, en septembre. C'est l'arboriculteur qui joue le rôle de professeur.

Derrière la clôture du verger les pelleteuses et tractopelles travaillent le sol sur le futur site d'entraînement du PSG © Radio France - Nathalie Doménégo

Savez-vous quelle est la question que l'on pose le plus souvent à l'arboriculteur depuis qu'il exploite le verger du PSG ?