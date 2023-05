Future autoroute A 69 Castres-Toulouse : le château de Scopont est-il menacé par le tracé ?

Un nouveau caillou dans les plans d’Atosca, le constructeur de l’autoroute A69. Dans le Tarn, le propriétaire du château de Scopont jure avoir découvert il y a quelques jours que la future autoroute va passer à moins de 180 mètres de sa propriété et donc d’un pavillon néo-gothique, construit entre 1804 et 1815, et classé depuis 1986 aux Monuments Historiques.

"Je me suis fait avoir"

Le règlement des Architectes des bâtiments de France (ABF) et des Monuments de Historiques est formel. On ne peut construire dans un périmètre de 500 mètres d’un tel bâtiment classé. En plus, le propriétaire, Bernard d’Ingrando, n’a apparemment pas été averti par Atosca, le constructeur et concessionnaire de l’A69, à cause d’un problème de cadastre ou d’adresse.

Alors aujourd’hui en découvrant l'erreur, il demande tout simplement qu’on la répare. Le châtelain estime qu’il peut s’accommoder d’une autoroute qui passe près de sa propriété, mais dans le respect de la loi. En 2007-2008, sur recommandation d'un avocat de Toulouse, il a fait des démarches auprès des grandes infrastructures. "C'est même mentionné dans des courriers d'échange. Ils m'ont dit en gros "ne vous inquiétez pas, nous sommes des gens très respectueux. Regardez la route d'Albi, on a mis en valeur tout le patrimoine, et il en sera de même pour vous. Je me suis bien fait avoir au final."

Devant les tribunaux

L’association des amis du château mais aussi la Société Archéologique du Midi de la France demandent que le tracé soit donc revu. Le propriétaire a décidé de porter son combat devant les tribunaux.

Le président de l’association "Renaissance du Château de Scopont" François Linares ne comprend pas comment on a pu oublier ce pavillon néo-gothique classé aux Monuments Historiques depuis des années. "Pourtant, l'architecte des Bâtiments de France était intervenu en 2022 pour donner un avis défavorable à la DUP et en faisant un tracé compensatoire, modifié et même alternatif. C’est resté lettre morte. Alors est-ce que c'est une erreur d'adresse ou une erreur du cadastre ? Toujours est-il qu'on ne s'est pas préoccupé du château. Voilà pourquoi, on veut absolument que cette autoroute parte loin. 500 mètres, ça suffit pour régler le problème."

Ce pavillon gothique est en quelque sorte jumelé avec Toulouse puisque seize de ces colonnes ont servi à restaurer le cloitre des Jacobins et une grande partie de ces richesses (frises/bas-relief) sont exposées au musées des Augustins. Le projet de l'association est de restaurer le pavillon pour en faire une suite nuptiale et la louer pour tenter d'équilibrer le budget du château.

Le pavillon néo-gothique qui sera situé tout près de l'autoroute. © Radio France - SM