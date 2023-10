Gagnez 500 euros en vous engageant dans une association de défense du climat

Et si vous étiez payés pour faire un inventaire naturaliste, ramasser des déchets ou pour aider une association environnementale dans sa comptabilité ? Le département des Alpes-Maritimes propose en effet de donner entre 500 et 700 euros à un jeune qui s'engagerait à travailler 50 heure pour ce type d'association. Des mission payées qui s'adressent à des jeunes azuréens âgés de 18 à 24 ans. Un dispositif afin d'encourager leur engagement pour le climat. Le deal est simple: 500 euros (700 pour les étudiants boursier) contre 50 heures de bénévolat dans une association partenaire du département et volontaire. La liste se trouve sur le site du département et le dispositif est lancé dés à présent.

