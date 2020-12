Gagny : les anciennes carrières seront transformées en parc naturel

Les carrières de l'Ouest à Gagny (Seine-Saint-Denis) seront transformées en parc naturel, ont annoncé le 24 décembre, la ville et la préfecture du département.

Le projet immobilier abandonné

Le programme immobilier annoncé début 2019 et qui prévoyait la construction sur place de près de 2.000 logements sur ces carrières, ne verra finalement jamais le jour. Il a été enterré officiellement par la préfecture de Seine-Saint-Denis et par la nouvelle municipalité. La création de ces logements avait créé une vive opposition chez certains habitants et plusieurs associations écologistes. Ces anciennes carrières de gypse qui datent des années 1950 abritent, aujourd'hui, une biodiversité avec plusieurs espèces végétales et d'animaux protégées.

"Une chance pour Gagny"

Rolin Cranoly (LR), maire depuis août 2019, s'était engagé à revenir sur ce projet immobilier et salue le nouveau projet retenu. "Il y a eu une prise de conscience de la municipalité pour préserver ces carrières, cet espace naturel : 14 hectares d'écrin naturel en plein cœur d'une zone extrêmement dense, c'est une chance pour Gagny". Ce nouveau parc constituera un quatrième "poumon vert" pour cette commune de 40.000 habitants.

Les anciennes carrières de Gagny en Seine-Saint-Deniss seront transformées en parc © Radio France - Hajera Mohammad

Un chantier financé par l'État

Le nouveau projet prévoit d'aménager la partie sud des carrières en parc paysager avec des sentiers ouverts aux promeneurs alors que la partie nord sera sanctuarisée pour préserver la biodiversité. La ville s'est engagée à acquérir le terrain l'an prochain pour 1,5 million d'euros. Mais c'est la sécurisation du site qui coûtera le plus cher. Pour cela, la préfecture de Seine-Saint-Denis va débloquer 2,3 millions d'euros dès 2021 via le plan de relance mis en place, cette année, par le gouvernement. D'autres investissements de l'État sont attendus les années suivantes. "C'est la vocation du plan, c'est de donner des impulsions aux projets en disposant de fonds significatifs", explique Patrick Lapouze, le sous-préfet du Raincy.

La ville espère également recevoir une aide de 7,5 millions d'euros des fonds Barnier (fonds de prévention des risques majeurs naturels). Le chantier doit démarrer l'an prochain avec les travaux de sécurisation qui dureront deux ans.