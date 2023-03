Gaspillage alimentaire : 1.000 repas jetés chaque jour dans les cantines de Quimper

"Je n'ai pas aimé l'entrée", reconnait Kayla, 10 ans, son assiette de céleri à moitié pleine. La fillette vient de terminer de déjeuner - au menu : céleri rémoulade, chili sin carne et fromage blanc - et fait la queue pour vider les restes de son repas dans les seaux installés à la sortie du restaurant scolaire de Lestonan à Ergué-Gabéric. L'opération de pesée organisée sur deux semaines par Quimper Bretagne Occidentale (QBO), doit permettre d'établir un diagnostic précis du gâchis dans les cantines de l'agglomération pour mettre en place des mesures concrètes.

Moins de gâchis à Kermoysan et à Penhars

"C'est déjà commencer par savoir quelles sont les causes du gaspillage, explique Daniel Le Bigot, vice-président de l'agglomération en charge du plan alimentaire territorial. On s'aperçoit par exemple que toutes les écoles ne réagissent pas de la même manière. Dans les secteurs comme Penhars et Kermoysan, classés comme plutôt défavorisés en matière sociale, les gamins gaspillent moins. Cela dépend aussi des types de repas. Si vous servez des brocolis ou des frites, vous n'aurez pas le même type de consommation", détaille t-il.

La campagne de pesée est menée simultanément sur dix sites de restauration scolaire à Quimper, Ergué Gabéric, Landrévarzec ainsi que dans deux centres de loisirs. Hors d'œuvre, plat, fromage et dessert sont pesés séparément pour établir un bilan précis. "Il sera aussi intéressant de voir dans la totalité puisqu'on pourra voir ce qui n'aura pas été servi. Par exemple, cette petite fille a terminé son assiette mais est-ce qu'elle s'était servi une part conséquente ou pas ? On ne le sait pas pour l'instant", ajoute Justine Morvannou, la directrice du service commun de restauration de QBO.

Pause longue, moins de gaspillage

Chaque jour, la cuisine centrale de Quimper prépare 4.500 repas. "Près d'un tiers de ce qui est produit est balancé" se désole Daniel Le Bigot, également en charge du développement durable. Ce diagnostic doit donc servir à mieux lutter contre le gaspillage. "Par exemple, on voit que l'on gaspille moins dans les selfs. Peut-être qu'il faut aller plus vers les selfs que vers les restaurants classiques. On voit aussi que quand on augmente la durée de la pause méridienne, les enfants mangent mieux. Il y a plein de points sur lesquels on va essayer de jouer pour faire en sorte que le gaspillage soit réduit", explique t-il.