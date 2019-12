Gaspillage alimentaire : bientôt 10.000 utilisateurs pour l'appli stéphanoise Meal Canteen

Saint-Étienne, France

Meal Canteen poursuit son développement. L'application anti-gaspillage alimentaire lancée en janvier 2018 à Saint-Étienne est tout près de la barre des 10.000 utilisateurs. Le service permet aux de réserver à l'avance son repas dans son restaurant d'entreprise ou scolaire, et donc aux cuisines de ne préparer que les quantités réservées. La gendarmerie, plusieurs lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi des collèges de la Loire utilisent cette application.

Réduction du gaspillage de 18 à 23%

Denis Olivier, le créateur de l'application, explique que c'est un "choc émotionnel" qui l'a conduit à développer le concept de Meal Canteen. C'était il y a trente ans, en visitant le marché de Rungis, quand il a compris que ce qu'il avait devant les yeux ne représentait que deux jours de consommation. Il crée Meal Canteen en 2016, et l'application est commercialisée en janvier 2018.

Le collège Ennemond-Richard, à Saint-Chamond, fait partie des établissements qui utilisent l'application, depuis avril 2019. Pour l'instant, une cinquantaine d'élèves, sur un peu plus de 200 demi-pensionnaires, réserve ses repas via Meal Canteen. Mais cela a déjà un impact selon la cheffe cuisinière du restaurant scolaire. "Ça nous aide bien sur l'effectif, et ça nous donne une tendance sur ce que les élèves préfèrent", explique Vanessa Ravachol.

Payer son repas via l'application

L'impact est mesurable aussi chez les élèves. Certains ont changé de comportement face à leur assiette. "Je jetais beaucoup parce que je n'arrivais pas à finir ou que je prenais des choses qui finalement ne me plaisaient pas", explique Manoé. Cette élève de 5e assure qu'elle jette moins depuis qu'elle utilise l'application.

D'après Meal Canteen, les établissements, institutions ou entreprises qui utilisent l'application ont réduit leur gaspillage alimentaire entre 18 et 23%.

L'entreprise de 11 salariés travaille sur le développement de nouvelles fonctionnalités, comme un suivi calorique. En attendant de développer ce service, l'application Meal Canteen proposera dès le mois de janvier 2020 une fonction de paiement des repas, avec l'objectif de faire gagner du temps aux utilisateurs pendant leur pause déjeuner. Les salariés de plusieurs groupes bancaires, qui vont devenir utilisateurs de l'application début 2020, auront cette possibilité.