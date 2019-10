Gaspillage alimentaire : nos astuces pour jeter moins d'aliments à la poubelle

France

Le 16 octobre est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Selon le programme pour l'alimentation et l'agriculture de l'Organisation des nations unies (ONU), 1,6 milliard de denrées alimentaires sont jetées chaque année dans le monde, soit un tiers des aliments produits. En France, chaque personne jette à la poubelle 29 kilos de produits alimentaires chaque année, dont 7 kilos n'ont même pas été déballés. France Bleu vous propose plusieurs pistes pour réduire ce gaspillage alimentaire.

Des actions en amont

La lutte contre le gaspillage alimentaire commence avant même de faire les courses. Faites une liste qui répertorie tous les produits dont vous avez besoin, après avoir prévu tous les menus de la semaine - ou le plus possible en tout cas. Ainsi, vous serez sûr d'acheter uniquement ce dont vous avez besoin. Évitez également de faire les courses le ventre vide parce que vous aurez tendance à acheter plus.

Le rangement, une étape clé

Quand vous rentrez chez vous avec vos courses, faites attention : le gaspillage rôde toujours... Il est tapi dans votre cuisine, plus particulièrement dans votre réfrigérateur. Apportez un soin particulier à la manière dont vous rangez vos aliments dans le réfrigérateur : la viande, les produits laitiers et la charcuterie, par exemple, doivent être placés sur l'étagère la plus froide. Si vos étagères sont trop pleines, pensez au congélateur !

En cuisine, rien ne se perd...

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, il faut aussi faire attention en passant derrière les fourneaux ! Commencez par bien doser : si vous cuisinez les bonnes proportions, vous aurez moins de risques de jeter une partie de votre repas. Ensuite, ne jetez pas les produits systématiquement quand ils dépassent la date optimale de consommation.

L'une des astuces les plus efficaces pour éviter le gaspillage alimentaire est d'accomoder les restes. Par exemple, du pain râssis peut devenir du pain perdu, vous pouvez utiliser vos légumes pour faire une soupe ou un ragoût, des restes salés peuvent agrémenter un cake... Enfin, vous avez aussi la possibilité de donner vos restes à vos animaux de compagnie.