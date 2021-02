Gave de Pau : à la poursuite du galet pucé

Après les crues de 2013, les élus ont lancé une réflexion sur ces déplacements importants de cailloux et de galets qui ont même comblé l'ancien lac des gaves à Argelès Gazost , la nature a repris ses droits en comblant ce lac artificiel. Une thèse universitaire a alimenté l'élaboration du projet O2H, un observatoire des déplacements des sédiments du gave de Pau.

O2H a remporté un appel à projets de l'Agence de l'eau Adour Garonne, il est financé à hauteur de 500 000 euros par l'Agence et la région Occitanie. L'observatoire va s'appuyer sur l'utilisation de nombreuses stations de mesure : on va mesurer le débit de l'eau, sa turbidité, écouter son bruit. Il y aura aussi des capteurs sismiques, des images en timelapse, et puis surtout, le suivi des galets.

900 cailloux et galets ont reçu un transpondeur

En collaboration avec EDF et deux start up locales, un travail de titan a été mené : 800 cailloux et galets ont été prélevés dans le gave, les agents de la brigade verte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves ont creusé ces galets à la meuleuse pour y coller une puce qui émettra à faible distance, il faudra être proche pour capter le signal, ces galets sont dit passifs.

Le marquage des galets "passifs" - Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

Cent galets plus vrais que nature mais fabriqués en résine vont transporter une puce qui émettra à plus longue distance pendant trois ans.

Benoit Thouary, chef du projet O2H Copier

Tous ces galets ont été remis à l'eau. Toutes les opérations de mesure et de suivi vont s'étendre sur trois ans, mais dès cette année un site dédié devrait permettre de suivre les aventures de ces galets pucés.