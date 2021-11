Gaz de couche en Moselle : le front des opposants s'élargit

L'APEL57, qui s'oppose de longue date à l'exploitation du gaz de couche en Moselle-Est, se félicite de la tribune adressée au gouvernement par 66 élus locaux et parlementaires dénonçant un projet "nuisible pour l'environnement et la santé".

"On commence à constater une belle unanimité des élus contre ce projet." Marieke Stein, membre de l'APEL57, salue l'initiative des 66 élus locaux et parlementaires qui ont adressé, via France Info, une tribune au gouvernement pour clamer leur opposition à l'exploitation des gaz de couche en Moselle-Est.

Des élus LREM de Moselle signataires

Parmi les signataires, ont trouve notamment plusieurs députés de la majorité en Moselle, tels que Nicole Trisse, Hélène Zannier ou encore Christophe Arend. Ce projet d'extraction de gaz de couche contenu dans les veines de charbon pourrait concerner quelque 40 communes de l'est de la Moselle, sur une surface de 191 km2. "Quel serait l'impact sur les ressources en eau, déjà affectées par les activités chimiques industrielles et par un phénomène de remontée de la nappe phréatique lié à la fin de l'exploitation minière ? Quel serait l'impact sur notre cadre de vie et sur nos sols, déjà durement éprouvés par l'histoire minière et qui souffrent par endroits de désordres géologiques majeurs ?" interrogent les élus qui se disent également sceptiques sur le volet technique et financier du projet.

"C'est un projet incohérent dans le contexte climatique actuel" fustige la militante mosellane qui rappelle la France à ses engagements en faveur de la protection de la planète et alors que s'achève, ce vendredi 12 novembre, la COP26 en Ecosse. Marieke Stein espère que cette prise de position pèsera dans la décision que le gouvernement doit rendre dans les prochaines semaines.

Le porteur du projet se défend

La Française de l'Energie, en charge du projet, avance ses arguments sur France Bleu Lorraine : "Depuis 2006, dans le cadre d'un permis de recherche et d'exploration, nous avons réalisé cinq forages. Aucun n'a conduit à un incident de type environnemental" assure Pascal Mittelberger, responsable des Relations Publiques de la société qui avance également l'argument de l'indépendance énergétique. "On a une ressource sous nos pieds, on veut l'utiliser pour un usage local. Cela évite d'importer du gaz qui vient de Russie ou des Etats-Unis."