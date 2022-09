Gaz : la directrice générale d'Engie rassurante avant l'hiver, "mais on pourrait avoir un scénario plus tendu"

"On ne manquera a priori pas de gaz cet hiver", a assuré la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor, sur RTL ce vendredi. A moins d'un hiver très rigoureux et de l'affaiblissement de la production des autres énergies, a-t-elle prévenu, appelant chacun à la sobriété.

Une posture rassurante, tout en appelant à réduire sa consommation énergétique. Alors qu'Emmanuel Macron réunit un Conseil de défense sur la crise énergétique ce vendredi, la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor, a estimé sur RTL que la France ne devrait pas manquer de gaz cet hiver. Sauf si la saison est très rigoureuse et que les autres moyens de production d'énergie faiblissent, a-t-elle précisé.

Engie "plutôt serein", mais le système est "sous tension"

"Aujourd'hui, on est plutôt relativement sereins sur la situation du gaz en France", a-t-elle expliqué, au lendemain de l'arrêt des livraisons de gaz naturel du russe Gazprom à la France. Elle a cependant souligné qu'il était nécessaire de "faire attention", puisque le système en Europe, et donc en France, "est sous tension". "Nous sommes dans une situation de crise exceptionnelle en Europe. Dans ce contexte, tous les acteurs sont extrêmement mobilisés", a-t-elle précisé.

Les stocks stratégiques de gaz de la France sont remplis à plus de 93% et "on devrait arriver environ à 100% au début de l'hiver", a rappelé Catherine MacGregor. Pour autant, la "sobriété choisie" défendue par le gouvernement ces derniers jours reste indispensable pour s'assurer que le pays reste prêt à faire face à toutes les éventualités.

"A priori on ne manquera pas de gaz (cet hiver)", sauf si les besoins en gaz augmentent beaucoup, soit en raison d'un hiver très rigoureux, soit en raison d'un affaiblissement de la production d'électricité par d'autres moyens que le gaz, en fonction de la disponibilité du parc nucléaire, par exemple. "On pourrait avoir un scénario plus tendu, c'est pour ça que ce message de sobriété reste extrêmement important", a-t-elle souligné.