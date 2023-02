GCO : le tribunal valide les autorisations accordées par l'État

Le tribunal administratif de Strasbourg a validé jeudi 23 février les autorisations accordées par l'État dans le cadre de la construction du Grand contournement ouest de Strasbourg . Après avoir pointé des "insuffisances" en juillet 2021, il estime que les éléments complémentaires apportées par les sociétés en charge du projet et les nouvelles prescriptions de la préfecture sont désormais suffisantes.

Alsace Nature étudie la possibilité de faire appel

En juillet 2021, le tribunal avait imposé des études complémentaires sur le dossier, reconnaissant des insuffisances dans les demandes d'autorisation produites par Arcos (le constructeur du GCO) et la Sanef. Ils devaient notamment enrichir leur étude d'impact mesurant les effets potentiels du GCO "sur la santé humaine", la "qualité de l'air" ou encore "sur les sols et sous-sols".

L’association Alsace Nature avait alors saisi le tribunal de requêtes contre le projet. Ces recours visaient à obtenir l’annulation des quatre autorisations délivrées par la préfecture. Mais avant la décision du tribunal, Arcos a finalement bouclé les travaux de construction des 24 kilomètres d'autoroute et le GCO a pu être mis en service en décembre 2021.

Le tribunal juge désormais "suffisants" les éléments nouveaux apportés par les sociétés en charges du projet (notamment l'étude d'impact), tout comme les aménagements ajoutés par la préfecture en juillet 2022 pour compléter les autorisations initiales. "Le tribunal a retenu que ce projet est de nature à diminuer de manière sensible le trafic supporté par l’autoroute A 35 dans l’agglomération strasbourgeoise et à améliorer ainsi les conditions de circulation. Le contournement répond de ce fait à un objectif de santé publique en améliorant la qualité de l’air à proximité de cet axe, et le cadre de vie, principalement pour la population résidant aux abords de l’autoroute urbaine", résume un communiqué publié le 23 février 2023.

Alsace Nature et son avocat vont désormais "suivre de près le respect des mesures compensatoires, on va tout faire pour pousser l'Etat et les aménageurs à les respecter, parce qu'on sait bien que dès qu'ils ont les autorisations, après ils ne les respectent pas", explique l'avocat de l'association François Zind à l'AFP.

Il dénonce une "inadaptation de la justice et du droit", alors que le GCO a été mis en service bien avant la décision du tribunal. Alsace Nature étudie la possibilité de faire appel devant la cour administrative d'appel de Nancy. Elle dispose d'un délai de deux mois pour se décider.