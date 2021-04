Gel : "On peut perdre jusqu'à 100% de la récolte", alerte un viticulteur du Tarn

Cédric Carcenac, viticulteur à Lisle-sur-Tarn et président de la maison des vins de Gaillac, n'a pas passé une nuit très sereine. Comme annoncé par Météo France, le froid a fini par toucher notre région et le gel a recouvert les vignes du Tarn. "On a eu entre -1 et -2 dans les zones dites normales et malheureusement dans les zones plus basses qu'il va falloir contrôler, tout est blanc au niveau du sol", raconte Cédric Carcenac ce mercredi matin sur France Bleu Occitanie. Il attend de connaître l'étendue des dégâts.

"Selon la quantité de vignes touchées, ça peut être la catastrophe.On peut perdre jusqu'à 100% de la récolte, on a déjà des bourgeons à deux / trois centimètres en moyenne sur le Gaillacois", explique Cédric Carcenac qui poursuit : "On est pas très équipés à Gaillac [...] la seule chose qui est possible de faire c'est la prophylaxie, c'est anticiper bien avant le gel à savoir ne pas travailler les sols, couper l'herbe le plus tôt possible pour éviter l’excès d'humidité au niveau du sol et donc vraiment anticiper la vague de froid". Beaucoup de viticulteurs du Gaillacois ont pris les devants rassure le président de la maison des vins de Gaillac.