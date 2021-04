EN IMAGES - Gel : dans le vignoble nantais, on s'accommode des fumées causées par les viticulteurs

Tous les jours au petit matin, c'est la même angoisse pour les arboriculteurs et les viticulteurs autour de Nantes (Loire-Atlantique). Le gel continue ses ravages, notamment dans le vignoble nantais. Les vignerons tentent de réagir comme ils le peuvent en allumant bougies et feux de foin pour préserver leurs bourgeons. Quitte à faire d'énormes panaches de fumée épaisse dans le vignoble. Cela ne dérange pas Fernand, habitant de Maisdon-sur-Sèvre : "Pas du tout", souligne ce retraité. "On sent l'odeur de la fumée venant des parcelles de vigne, mais cela ne dure pas. Il faut bien qu'ils tentent de sauver leur récolte, il faut être logique !"

Des écrans de fumée trop volatils pour être efficaces

Car c'est bien l'enjeu : sauver un maximum de la production de vin, alors que 50 voire 80% des récoltes sont déjà sérieusement compromises. Mais ce mardi, Bernard Maillard, viticulteur à Saint-Lumine-de-Clisson, n'allumera plus de foin sur le long de ses parcelles. Il a déjà tenté de préserver ses bourgeons en brûlant du vieux foin, pour créer un écran de fumée et tenter de protéger ces ceps. Malheureusement pour lui et sa production, cela n'a pas suffi. Il abandonne : "On a fait de gros nuages de fumée, ça a été important, mais ça n'a pas fonctionné", regrette-t-il. "C'est comme si vous aviez votre enfant dans une maison qui brûle, et que vous ne pouviez pas aller le chercher", se désole le vigneron. "Maintenant, stop."

Les bourgeons dans les vignes ont beaucoup souffert du gel et du soleil. © Radio France - Sarah Mansoura

Mes voisins ? Ils m'ont plutôt aidé, je les en remercie d'ailleurs - Bernard Maillard, viticulteur

Marie-Andrée Desrues, viticultrice dans la même commune, a également tenté les écrans de fumée. "Malheureusement ça ne fonctionne pas, le vent ne joue pas en notre faveur", décrit-elle. Et pour cause, ses fumées n'ont pas stagné, comme prévu, au dessus de ses parcelles. Elles sont allées se dissiper un peu plus loin. "Pour l'instant, personne ne s'est plaint. Je pense que les voisins sont plutôt compréhensifs, quand ils voient notre situation. Ils savent que c'est notre gagne-pain qui est en jeu." Jessica, voisine de Bernard Maillard, a d'ailleurs prêté son tracteur au vigneron pour l'aider à répandre le foin à brûler. "Mes voisins ? Ils m'ont plutôt aidé, je les en remercie d'ailleurs !", abonde Bernard Maillard.

Les bougies, dans un certain nombre de parcelles, n'ont pas suffi à protéger les vignes du gel et du soleil. © Radio France - Sarah Mansoura

Odeur et visibilité... mais une pollution limitée

Il n'en reste pas moins que les épaisses nappes de fumées ont été remarquées par les riverains. Ils sont une poignée à évoquer un manque de visibilité sur les routes très proches des parcelles enfumées, et un air "irrespirable" à certaines heures. Malgré cela, les voisins des viticulteurs se montrent compréhensifs.

Les fumées envahissent le vignoble nantais au petit matin. - Charline Maillard

"C'est impressionnant, c'est vrai", reconnaît Jessica, habitante de Saint-Lumine-de-Clisson. "Cela fait des lueurs dans le ciel, quand il fait nuit, puis ensuite au petit jour, on voit des nuages de fumée. En fonction des vents, cela peut partir à l'opposé ou revenir sur nous. _Cela ne nous dérange pas, ce n'est pas tous les jours_, on comprend bien qu'ils font ce qu'ils peuvent pour sauver leur production", tempère cette éleveuse.

Ces fumées, chargées en particules fines, causent de la pollution. Mais difficile de savoir à quel degré. Air Pays de la Loire, l'organisme chargé de mesurer la qualité de l'air dans la région, n'a pas relevé d'importantes variations dans la concentration des particules fines autour de Nantes. "On est bien en dessous d'un épisode de pollution aux particules fines", relève Marion Guiter, ingénieure à Air Pays de la Loire. "Donc pas d'inquiétude spécifique de dépassement ponctuel, mais effectivement plus on baisse le niveau des particules fines, mieux c'est pour notre santé", poursuit-elle. Mais impossible de quantifier réellement ce qui relève des brûlages viticoles, puisque la pollution est causée aussi par les épandages et le chauffage au bois. Inutile donc, selon elle, de pointer spécifiquement ces viticulteurs du doigt. "Il faut agir sur toutes les sources de pollution", conclut Marion Guiter.