Gel en Limousin : l'inquiétude chez les pomiculteurs, un premier bilan attendu dans un mois

Michel Demanus garde un œil sur ses 6.5 hectares de pommiers. Ces derniers jours, les températures ont atteint les -3°C. Le gel et ses conséquences ne sont pas visibles à l'œil nu à cette heure. Il faut ouvrir les boutons. "Là, c'est noir, il a grillé. L'étamine ne va pas féconder donc pas de pomme", soupire l'exploitant.

Certains boutons sont toujours verts à l'intérieur, Michel garde espoir. "On ne peut pas faire de bilan, il faudra attendre un mois. Mais il y aura du dégâts c'est sûr". Cet arboriculteur souffle, il a déjà été touché par le gel l'an dernier : 100% de la récolte anéantie. "On a eu des aides de l'Etat mais moi je veux juste pouvoir réaliser une récolte. J'adore mon métier pourtant aujourd'hui c'est de plus en plus difficile."

Le dérèglement climatique point du doigt

Pour Michel, le gel n'est pas le problème. "Nos végétaux ont juste trois semaines d'avance !" Comme l'an dernier, son verger est déjà bien vert, des boutons roses sont sortis. "Il y a dix ans, on n'avait pas des hivers aussi chaud. Là en février on avait des températures d'avril. Les végétaux ont poussé plus vite avec ce dérèglement." Ils sont donc vulnérables au gel.

Les dégâts pourraient être importants © Radio France - TV

Michel fait parti de ces 80% d'arboriculteurs qui n'ont pas de défense antigel à la coopérative Limdor. Les bougies sont "trop cher". Il n'utilise pas non plus la technique de l'aspersion (des jets d'eau sur les cultures en continu pour former une couche de glace ce qui protège du gel)."J'ai utilisé la technique de l'aspersion en 1997. Mais aujourd'hui, je n'ai plus les ressources suffisantes en eau. L'eau se fait rare."

Face à ce nouvel épisode, le pomiculteur a fait le choix de s'équiper l'an prochain d'une tour antigel. Cette éolienne coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros en moyenne.

La chambre d'agriculture et la coopérative Limdor mobilisées

Face à ce nouveau coup de froid, la chambre d'agriculture a lancé une enquête auprès des exploitants touchés afin de déposer un dossier pour ouvrir une procédure de catastrophe naturelle.

Michel Texier, président de la coopérative agricole Limdor, a lui aussi fait le point avec les exploitants. "Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore comment vont réagir ces fleurs quand elles vont s'ouvrir. Certaines sont grillés mais on a bon espoir pour les fleurs secondaires. On espère conserver au moins une partie de la récolte."