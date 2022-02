Génération agriculteurs dans le Loiret, au coeur du lycée Le Chesnoy à Amilly

Le lycée du Chesnoy à Amilly, a été fondé en 1895, le fronton du bâtiment principal en témoigne encore. Aujourd'hui, l'établissement accueille plus de 1200 élèves sur différents sites, et dans de très nombreuses formations : baccalauréat général, technologique ou professionnel, BTS, licences professionnelles, classes préparatoires, mais aussi centre de formation d'apprentis, centre de formation pour adultes, ateliers pédagogiques.

Alexandre, Manon, Camille, Antonin, Maxime, Bastien et Cloé ont confié leurs rêves et leurs projets à France Bleu Orléans. La plupart de ces élèves du Chesnoy à Amilly sont issus du monde agricole. Ca n'est plus le cas, aujourd'hui, dans certains établissements qui proposent ces formations. Mais eux ont un lien, une histoire, avec ce monde, avec la nature. Et ils ont des projets, tous différents.

Manon, en BTS, cumulera deux emplois pour garder l'exploitation familiale

Le père de Manon a fait ses études au Chesnoy, et elle y a déjà passé quelques années, à l'internat, comme les trois quarts des élèves de lycée dans cet établissement. Manon a 20 ans, elle est en BTS ACSE (analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole), et enchaînera sur une licence professionnelle "gestion des risques", afin de devenir conseillère bancaire, dans une banque tournée vers le monde agricole.

Manon, élève en BTS au lycée agricole du Chesnoy à Amilly © Radio France - Anne Oger

"Je veux reprendre l'exploitation de mes parents, mais je ne me voyais pas faire que ça, alors je vais cumuler les deux emplois, ce sera un véritable atout. Nos parents ne nous encouragent pas forcément, la conjoncture n'est pas très bonne, les médias véhiculent une mauvaise image, mais malgré tout, ils sont fiers, quand on le fait".

Antonin et sa passion des engins agricoles

L'exploitation des parents d'Antonin, 17 ans, se trouve en Seine-et-Marne. Lui, ses parents ne l'encouragent pas vraiment à prendre leur suite, le moment venu. "Dans notre département, c'est un secteur clairement en déclin, donc ça ne les enchante pas, ils s'inquiètent pour l'avenir. Mais moi je pense que je n'avais pas un an quand je suis monté pour la première fois sur un engin agricole, cétait une batteuse. Je ne me vois pas faire autre chose".

Antonin, étudie le "génie des équipements agricoles" au lycée du Chesnoy à Montargis © Radio France - Anne Oger

Antonin a trouvé un compromis : il prépare un BTS "génie des équipements agricoles", ira jusqu'au Master, il l'espère, pour travailler chez un constructeur. Et reprendra à terme l'exploitation céréalière de 120 hectares, s'il le peut et s'il en a toujours l'envie. "On verra bien ce que réserve l'avenir".

Alexandre, le plus jeune, en baccalauréat professionnel agroéquipement

Le "bac pro agroéquipement", c'est la formation qui a fait la renommée du lycée du Chesnoy à Amilly. Ici on apprend la maintenance des machines, on favorise les travaux pratiques sur un parc de véhicules plutôt fourni, dans un immense hangar. C'est la formation que suit Alexandre, 16 ans. Lui a envie, depuis qu'il est tout petit, de reprendre l'exploitation de son père, à Chateauneuf-sur-Loire. "Il m'a toujours laissé le choix, mais on est là-dedans depuis tout petit, moi je ne pense qu'à ça. Et il m'a dit vas-y, c'est bien. Je pense même que ça le soulage, parce que l'exploitation, on ne sait pas ce qu'elle deviendra, plus tard, donc oui c'est important pour lui".

Alexandre, en baccalauréat professionnel agro-équipements © Radio France - Anne Oger

Alexandre confie que c'est peut-être la première fois qu'il est monté sur un tracteur, qui a décidé de son avenir. Depuis, c'est agriculteur qu'il veut être, et rien d'autre.

Camille, en baccalauréat technologique STAV, veut devenir inséminatrice

Camille, 18 ans, fait partie des 50% des élèves du lycée Le Chesnoy à Amilly, qui n'est pas issue d'une famille d'exploitants agricoles. Mais le métier de ses parents n'en est pas très éloigné. Ils travaillent dans le secteur bancaire, dans des établissements proche des agriculteurs. Originaire de Conflans-sur-Loing, elle est en terminale Sciences et Technologies de l'agronomie et du vivant, un bac technologique qui allie la pratique et la théorie.

Camille, en terminale STAV au lycée du Chesnoy à Amilly © Radio France - Anne Oger

La théorie qui mêle la zootechnie (toutes les sciences autour du monde animal) et l'agronomie (les sciences du vivant, du sol, etc), ainsi qu'un enseignement général autour de la philosophie, de l'économie. La pratique, elle y a accès grâce à l'exploitation agricole du Chesnoy : 400 brebis dont la viande est commercialisée sous le Label Rouge, une véritable ferme qui permet de comprendre et de saisir tous les enjeux. Mais c'est au métier d'inséminatrice de bovins que se destine Camille. Pour cela elle envisage de poursuivre ses études en BTS, ou bien de tenter l'une des classes préparatoires du lycée, qui permet d'accéder aux écoles de vétérinaire ou d'ingénieur.

Bastien, le "gars de la ville", qui veut créer son projet dédié à l'agriculture biologique

Bastien, originaire de Chécy, près d'Orléans, se décrit lui-même comme un garçon venu de la ville, d'autres horizons. Elève en terminale STAV, comme Camille, il a déjà en tête un projet bien établi. "J'ai toujours voulu travailler dans la nature, pas question pour moi d'être dans un bureau. Alors ces études agricoles me conviennent parfaitement. J'apprends beaucoup, au contact des autres, on a des points de vue parfois différents, mais on discute toujours dans un esprit de camaraderie, c'est très enrichissant".

Bastien, élève en terminale STAV au lycée du Chesnoy © Radio France - Anne Oger

Bastien a le projet de créer sa propre exploitation, au bout du compte. "Plutôt dans l'élevage, de bovins ou d'ovins, de gros animaux, et avec un projet d'agriculture biologique". Bastien confie que ses parents l'encouragent, même si au départ ils étaient un peu méfiants, "parce que je ne venais pas de ce milieu. Mais ils voient que je suis heureux".

Cloé, l'amoureuse des animaux, veut devenir ostéopathe

Cloé a 18 ans. Elle est en terminale générale, avec comme spécialités "biologie-écologie" et "physique-chimie". L'enseignement agricole est le seul à proposer cette dimension "écologie" dans les spécialités de terminale, et cela convient parfaitement à Cloé. La jeune fille, dont les parents sont agriculteurs dans le Berry, a choisi un métier proche des animaux, sa passion.

Cloé veut devenir ostéopathe animalière, elle fait un bac général © Radio France - Anne Oger

"Je veux être ostéopathe animalière. C'est une spécialité qu'on connaît plutôt pour les chevaux, il y en a beaucoup. Mais en fait, c'est très utile à tous les autres animaux, et on n'en trouve pas beaucoup. C'est en voyant travailler les professionnels sur la ferme de mes parents que j'ai eu envie de faire ce métier. De toute façon, quand on est né et qu'on a grandi au contact de la nature, on ne se voit pas faire autre chose".

Maxime sait déjà que l'an prochain, il reprendra l'exploitation céréalière de son père

Les parents de Maxime sont installés à Bazoches-Les-Hautes, en Eure-et-Loir, et le projet du jeune garçon est déjà bien établi. C'est en 2023 qu'il reprendra l'exploitation familiale de grandes cultures. Pour cela, il est inscrit en BTS ACSE (analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole). Une formation qui lui permettra de prendre les rennes, et de mener ses propres projets, "une fois que j'aurai remboursé les emprunts".

Maxime est en BTS analyse conduite et stratégie d'une exploitation agircile © Radio France - Anne Oger

Lui ne semble pas inquiet sur sa capacité à reprendre l'affaire familiale. "Je connais déjà tous les enjeux de la PAC, la politique agricole commune, cela peut paraître compliqué, mais quand on s'y penche finalement, on comprend vite. Cet aspect incontournable dans la gestion d'une exploitation agricole aujourd'hui, fait partie des enseignements que Maxime a suivi depuis le début de ses études au lycée du Chesnoy. "Mes parents m'ont laissé le choix, mais de toute façon, je n'ai jamais imaginé faire autre chose".