Géoparc mondial Normandie-Maine : la décision de l'Unesco est reportée de deux ans

Le parc naturel Normandie-Maine, qui s'étale sur sur 4 départements dont la Mayenne, espère obtenir une labellisation Géoparc de l'Unesco qui permettrait d'importantes retombées touristiques et économiques dans la région. Deux évaluatrices sont venues pour finaliser le projet en août dernier. Elles ont rédigé un rapport qu’elles ont transmis au conseil exécutif des Géoparcs mondiaux. La conclusion du rapport des deux évaluatrices, approuvé par l’Unesco, est de différer pour 2 ans la décision, dans l'attente d'amélioration sur certains points comme la stratégie touristique, la visibilité du Géoparc sur le territoire, le développement du réseau de partenaires.

Un Géoparc, c'est une aire protégée qui possède des atouts géologiques exceptionnels et un riche patrimoine culturel. Et c'est évidemment un produit d'appel touristique. L'objectif est d'attirer des scientifiques, des amateurs, des passionnés de nature et des touristes qui veulent s'offrir un grand bol d'air et s'amuser.

En France, il y a actuellement 7 Géo Parcs mondiaux. Ils sont tous dans le sud-est du pays, Lubéron, Haute-Provence, Quercy, Beaujolais, Ardèche. Aucun dans l'Ouest. Un vide à combler.