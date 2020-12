Géothermie : la préfecture du Bas-Rhin confirme l'arrêt du site de Fonroche à Vendenheim

La préfecture du Bas-Rhin a confirmé ce lundi 7 décembre l'arrêt définitif des travaux menés par l'entreprise Fonroche sur le site géothermique de Vendenheim. Une décision prise suite aux trois séismes qui ont touché l'agglomération strasbourgeoise vendredi dernier.

Principe de précaution

Le projet de géothermie "n'offre plus les garanties de sécurité indispensables et doit donc être stoppé", écrit la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué. Elle met en avant "le principe de précaution et de protection des population". De nombreux habitants avaient ressenti chez eux les secousses. Certains avaient même constaté des dégâts matériels, notamment des fissures sur les façades des maisons.

Enquête administrative

L'arrêt préfectoral met définitivement fin aux travaux sur le site géothermique de Vendenheim. Une enquête administrative a également été demandée pour apporter tous les détails de cet épisode sismique.

Des expertises seront menées par la Dreal, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Elles livreront leurs conclusions d'ici fin décembre. En parallèle, un comité d'experts national est en cours de constitution. Il sera piloté par le ministère de la transition écologique et "sera placé auprès de la préfète pour apporter son expertise."

Un point sur la situation entre acteurs et élus locaux sera organisé ce mercredi 9 décembre à 18 heures.