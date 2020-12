Géothermie : les riverains entre soulagement et inquiétude après l'arrêt du site Fonroche de Vendenheim

Georges Schuler, le maire de Reichstett était à la mairie avec son équipe, quand le mail de la préfecture est arrivé lundi soir, au moment où le conseil municipal votait justement une motion pour la fermeture définitive du site de géothermie profonde Fonroche. L'arrêté préfectoral n'a pas pour autant dissipé toutes les inquiétudes du maire et des habitants. 200 d'entre eux sont venus signer mardi la motion devant la mairie de Reichstett. "On a obtenu gain de cause pour l'instant, mais ils sont capables de venir recommencer dans six mois", s'inquiète Angela qui vient de signer.

Simple mise en veille ou fermeture totale ?

Le maire Georges Schuler participera ce mercredi après-midi avec ses collègues, les représentants des associations de riverains et les services de l’État à un comité de suivi de site présidé par la préfète du Bas-Rhin. L'occasion pour l'élu de poser les questions qui le taraudent : "Les deux puits sont là et aujourd'hui on ne connait pas du tout la procédure de mise en sécurité et de fermeture. Nous, nous voulons savoir exactement ce qu'il va être du devenir de ce site, est-ce qu'il est simplement mis en veille ou est ce qu'il va vers une fermeture totale ?"