Gérald Darmanin sur la manifestation anti-A69 dans le Tarn ce week-end : "C'est différent de Sainte-Soline"

Un week-end de mobilisation est organisé ces 22 et 23 avril dans le Tarn par les opposants à la future autoroute entre Toulouse et Castres, l'A69. Quatre associations, les Soulèvements de la Terre, la Voie est Libre, Extinction Rebellion et la Confédération Paysanne sont à la manœuvre, soutenues par d'autres collectifs, des syndicats et des partis politiques. Un camp a été installé, avec l'autorisation du propriétaire de la parcelle, sur la commune de Saïx, à l'ouest de Castres. Concerts, conférences tables-rondes et une marche sont prévus. Une déclaration préalable a été effectuée en préfecture qui l'a validée.

ⓘ Publicité

Pas d'indice sur une volonté de violence à Saïx

Plusieurs fois le ministre de l'Intérieur a eu l'occasion d'évoquer ses craintes sur ce qui se tramait dans le Tarn, évoquant la création d'une ZAD et estimant que l'ultra-gauche, après Sainte-Soline (la manifestation contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres le 25 mars, qui a fait plusieurs blessés graves), se concentrerait bientôt sur ce chantier d'autoroute. Ce vendredi 21 avril sur France Info, Gérald Darmanin a voulu éclaircir et distinguer les choses entre les Deux-Sèvres et le Tarn. "Dans le Tarn, nous n'avons pas de renseignement qui nous démontre que les gens ont eu une envie absolue de violence. Deuxièmement, une partie des responsables ont organisé les choses auprès du Préfet. Troisièmement, à Ste-Soline il y avait une volonté de détruire des méga-bassines déjà construites alors que vers Castres, il n'y a pas encore d'autoroute", explique le ministre.

Gérald Darmanin a concédé qu'une centaine d'individus radicaux étaient toutefois attendus à Saïx. "Si ils devaient être violents, nous interviendrons. Mais le Préfet et les organisateurs travaillent ensemble pour que cela se passe le mieux possible".