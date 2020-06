Puy-de-Dôme : le Valtom constate de mauvaises habitudes de tri des déchets prises pendant le confinement

Le Valtom, qui gère une partie des déchets de plusieurs collectivités du département, constate une augmentation des erreurs de tri des déchets depuis le confinement. Le syndicat rappelle que ces erreurs ont un coût financier et environnemental supporté par tous.

"On trouve des déchets que l'on ne trouvait pas avant le confinement".

Evelyne fait quotidiennement le tri des bacs jaunes qui sont acheminés au centre de tri de Clermont-Ferrand.

"Avec cette épidémie de Covid-19, nous trouvons des masques, des gants mais aussi tout un tas de déchets jetés dans le bac jaune mais qui n'y ont pas leur place" constate, amère, l'agent de tri.

Depuis le début du confinement, le Valtom, syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés, constate une hausse de 6% des erreurs de tri, qui porte le nombre global à 26%.

6% d'erreurs de tri supplémentaires depuis le confinement

Des erreurs qui sont constituées d'ordures ménagères, de déchets de décheterie, de vêtements ou encore d'emballages non vidés. Ces erreurs sont réorientées vers le pôle de valorisation de Vernéa à Clermont.

"Et cela a un coût financier, en moyenne les erreurs de tri coûtent 1,32 million d'euros aux usagers chaque année" explique, agacé, Laurent Battut, président du Valtom. "Et puis il y a le coût environnemental à ne pas négliger aussi" rappelle le dirigeant.

Pour rappel dans le bac jaune, sont à déposer :

Les bouteilles et flacons en plastiques vidés

Les emballages cartons et briques alimentaires vidées

Les boîtes et emballages métalliques

Les papiers (journaux, magazines)

Le Valtom rappelle aussi que le tri des déchets permet de préserver les ressources naturelles, limite les émissions de gaz à effet de serre et permet aussi de soutenir l'économie et l'emploi local.