Gestion de déchets radioactifs à Cruas : 50.000 euros d'amende requis contre EDF

50.000 euros d'amende ont été requis contre EDF mardi 4 avril au tribunal correctionnel de Privas. Le groupe est mis en cause dans sa gestion des déchets très faiblement radioactifs à la centrale nucléaire de Cruas. En août 2016, des déchets ont été pris en charge par une société qui n'avait pas les habilitations pour ce type de transport. Le jugement a été mis en délibéré au 30 mai.

La gestion des déchets de très faible activité

dans le jargon, on appelle ça les TFA, les déchets de très faible activité, comprenez avec une radio activité très faible. En l'occurrence il s'agit de déchets électriques et électroniques qui sortent de la zone contrôlée et donc qui doivent être traités de façon spécifique. Ces déchets ont été inclus dans d'autres déchets et transportés par une société qui n'avait pas l'habilitation pour le faire. EDF explique que "cet écart" est extrêmement rare et est arrivé une fois en août 2016 lors d'un contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN).

La mise en cause de la gestion des "packing"

C'est à peu près la même situation qui se reproduit trois ans plus tard avec les packings et pour la quelle EDF était également cité. Les packing sont des appareils installés dans les tours aéroréfrigérantes : il inonde d'eau les circuit de refroidissement. Ces appareils sont régulièrement changés car ils s'entartrent. Ils sont contrôlés au démontage car susceptibles de contenir des germes bactériologiques qui se développent dans l'eau chaude. Les packings doivent être contrôlés avant d'être transportés. Le 17 octobre 2019, la société de transport de ces packings a chargé des packings non contrôlés et EDF a signalé l'incident à l'ASN.