Gestion de l'eau à Saint-Étienne Métropole : le recyclage des eaux usées en réflexion

Les niveaux des barrages qui alimentent les communes de Saint-Étienne Métropole étaient plutôt bas au début du mois de mars, les mesures pour préserver l'eau présentées par le chef de l'État jeudi ont donc naturellement été suivies par le vice-président de la collectivité en charge de l'eau, Bernard Bonnet.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Le chef de l'État a présenté 53 mesures pour réduire les prélèvements en eau. L'une des pistes est de développer le recyclage des eaux usées. Arriver à 10 % de recyclage, est-ce possible pour une collectivité comme Saint-Étienne Métropole ?

Bernard Bonnet : C'est un sujet sur lequel on réfléchit depuis quelques années, mais c'est très complexe. Je ne suis pas certain que toute la population en France soit encore philosophiquement dans le débat. Il y a un travail important derrière les stations d'épuration, donc c'est bien un chantier devant nous.

Y a-t-il déjà des initiatives de recyclage des eaux usées, même à petite échelle ?

Non. Il y a des réflexions, par exemple les arrosage de golf, les choses comme ça, comment on peut faire ? Par exemple, la ville de Saint-Étienne sur les poteaux ouverts, ça, ce n'est pas de l'eau potable, on a de l'eau "brute" comme on l'on appelle. Donc il y a aussi quand-même des choses qui se font.

Loire-Forez agglomération* fait partie des collectivités prioritaires aux yeux du gouvernement dans la lutte contre les fuites sur les réseaux de distribution, ce n'est pas le cas pour Saint-Étienne Métropole. La problématique a déjà été prise en charge ?

C'est aussi en fonction des résultats de nos rendements de réseau et Saint-Étienne Métropole a un rendement plutôt bien. La moyenne en France est de 80 %, donc nous sommes au-delà de 80 %. L'année dernière, 83 % de moyenne, donc on a des collectivités à plus de 90 % de rendement, d'autres un petit peu en-dessous. N'empêche qu'on gagne des points chaque année. Les derniers points sont les plus durs à aller chercher. Mais c'est un objectif majeur. Sur le nouveau contrat qui lie les treize communes autour de Saint-Étienne [avec la Saur, NDLR], on a fixé un objectif très ambitieux de réduire les pertes par trois sur la durée du contrat. Et c'est pas moins de 11 millions de mètres cubes qui seront économisés, qui ne sont pas prélevés sur la ressource.

Quels sont les niveaux des barrages qui alimentent Saint-Étienne Métropole, ont-ils remonté depuis début mars ?

Un petit peu, mais il n'en reste pas moins que tout ça et est très tendu et très difficile et pas forcément homogène. Nous avons des barrages qui sont à un niveau correct et d'autres barrages qui sont à un niveau plus inquiétant. De sorte que par exemple, Monsieur le préfet avec qui nous étions sur le barrage du Couzon, nous a incité à prendre des arrêtés municipaux sur Rive-de-Gier, Châteauneuf, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Joseph...

La situation est-elle plus inquiétante dans la vallée du Gier qu'ailleurs ?

Le Gier et puis aussi sur l'Ondaine, sur le barrage du Cotatay, qui dessert le Chambon-Feugerolles et La Ricamarie. Mais notre barrage principal sur la métropole, c'est le barrage de Lavalette, en Haute-Loire, qui lui est aujourd'hui à un petit peu plus de 50 % de remplissage. Ce n'est pas son niveau habituel, c'est sûr.

Incitez-vous à votre échelle les usagers, les particuliers notamment à réduire leur consommation en eau ?

Bien sûr. Et d'ailleurs, tout ça commence à faire son effet puisqu'on voit que le niveau de consommation baisse. On était au-delà de 50 mètres cubes par habitant de moyenne. Et aujourd'hui, on est en deçà, depuis 2017, on baisse régulièrement, avec notre sensibilisation au quotidien. Chacun doit faire... c'est un plan de sobriété qui est mis en place et je crois qu'il faut le faire.

Les usagers regardent-ils leur consommation en détail, au quotidien, comme le propose la Saur ?

Tout ça est en train de se mettre en place. Ça fait six mois que le nouveau contrat est acté tout ça se met en place avec ce qu'on appelle la télé-relève. Et chacun pourra avoir sur son téléphone le relevé de sa consommation d'eau, on préserve les fuites et on sensibilise.

À l'échelle des communes, Saint-Étienne Métropole peut-elle inciter à réduire les consommations, par exemple en limitant le fleurissement ?

Bien sûr. Mais je crois que les communes sont sensibilisés. J'ai discuté voilà quelques jours avec Vincent Bony, le maire de Rive-de-Gier, qui me disait "On a changé notre fleurissement". Hier j'étais sur le Chambon-Feugerolles. David Farra, le maire me disait aussi "Voilà, on a changé nos types de fleurissement pour mettre des fleurs moins consommatrices", tout en étant bien sûr des villes attrayantes.

Ce sont là selon vous les premières mesures à prendre en tant que maire, les plus simples peut-être ?

Bien sûr. Et les premiers arrêtés sont arrivés : on ne lave plus les voitures, on fait attention, on sensibilise. Je crois que chacun peut arriver à obtenir les 10%... comme on a fait sur l'énergie. Faisons-le sur l'eau.

* Loire-Forez Agglomération figure dans cette liste de 170 collectivités prioritaires selon des données du ministère de la Transition énergétique sur les fuites dans les réseaux de distribution d'eau de l'ensemble de la France, données datant de 2020. Dans le cas de Loire-Forez, les fuites concernent la commune de La Valla-sur-Rochefort, qui avait gardé sa compétence eau jusqu'au 31 décembre 2021. Loire-Forez Agglomération a repris cette compétence et assure que les travaux ont été réalisés depuis.