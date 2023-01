Gestion de l'eau dans le Calvados : le préfet veut tout réorganiser

Il faut réorganiser toute la gestion de l'eau dans le Calvados. C'est en résumé le discours du préfet du département ce lundi à l'occasion de ses voeux à la presse. Voeux lors desquels il a présenté les grands chantiers de 2023. Tout ne sera pas fait en un an, évidemment, mais Thierry Mosimann a demandé aux élus de travailler à une rationalisation de la production et de la distribution de l'eau dans le Calvados. Il y a concrètement, selon lui, trop de syndicats de gestion de l'eau, des EPCI pour Établissements Publics de Coopération Intercommunale, ils ne sont pas assez réactifs face aux risques de sécheresse, et surtout ils ne sont pas connectés entre eux.

L'exemple de Vire cet été

Il faut dire que le Calvados a frôlé la correctionnelle à la fin de l'été dans le secteur de Vire avec un situation alarmante, à la limite de la rupture. Le préfet avait pris des arrêtés extrêmement restrictifs sur le consommation d'eau pour tout le bassin de la Vire : "Je crois qu'on n'a pas pris conscience de l'ampleur de la crise qu'on a connue cet été dans le Virois, précise Thierry Mosimann au micro de France Bleu, au 15 août, s'il n'avait pas plus dans les 60 jours suivants, il n'y aurait plus eu d'eau au robinet au 15 octobre ! Heureusement on a eu un septembre pluvieux (...)"

Le préfet a donc écrit aux responsables de syndicats intercommunaux et au Président des maires du Calvados (ndlr : Olivier Paz, maire de Merville-Franceville) pour leur dire qu'il était urgent d'agir : "On a évité une crise majeure et donc le rôle d'un préfet, c'est de travailler avec les collectivités. On a 65 syndicats de distribution et de gestion de l'eau dans le département, tous ces syndicats n'ont pas un plan de continuité, quand on est aussi nombreux on ne peut pas gérer une crise" précise le haut-fonctionnaire.

Associer les élus à la décision et à la réflexion

"Non je n'ai pas d'objectifs chiffrés explique-t-il, mais je veux que ça change". Les élus auront compris. Il y a trop d'EPCI, ces établissements publics de coopération intercommunale qui assurent la production et la distribution de l'eau. Il n'y en a qu'un dans l'Aube par exemple, plus dans d'autres départements mais souvent il y a un structure départementale qui chapeaute le tout. Et surtout ces syndicats sont connectés entre eux. Quand l'un est en souffrance, son voisin peut l'aider. Ce n'est pas du tout le cas dans le Calvados.

Le travail du représentant de l'État s'annonce complexe. D'abord parce que le préfet n'a aucun de pouvoir de contrainte, ce n'est pas comme quand il s'agit d'élargir des intercommunalités. Et puis ce sont forcément de nouveaux réseaux qu'il faudra construire, donc payer, pour relier les différents syndicats entre eux.

Toujours à propos de la crise climatique, sur le sujet des incendies d'été, le préfet a précisé que 600 hectares avaient été brûlés dans le Calvados l'été dernier, c'est six fois plus que l'été précédent. Il demande là aussi aux élus d'intensifier le travail de formation des pompiers à la gestion des feux de forêts et de broussailles.