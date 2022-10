Gestion de l'eau dans les Deux-Sèvres : du changement en perspective pour le remplissage du Cébron

Pouvoir augmenter le niveau du Cébron, ce barrage essentiel puisqu'il alimente en eau potable un tiers des habitants des Deux-Sèvres. C'est la volonté de la société publique locale (SPL) des eaux qui a voté la modification du protocole de remplissage. Un protocole établi à la suite d'inondations qui avaient notamment touchées Saint-Loup-Lamairé en 1995. Sauf que désormais, avec le changement climatique, les sécheresses risquent d'être plus fréquentes que les crues.

Trouver un équilibre

"Ça ne résoudra pas tout mais ça va quand même améliorer la situation", estime Philippe Albert, président de la SPL. "Le protocole prévoit 1 million de m3 de plus chaque mois à partir de novembre. S'il y avait eu ce protocole en 2021, avec l'hiver un peu plus dense en janvier/février, nous aurions 1,5 million de m3 de plus dans le Cébron aujourd'hui. C'est trois mois d'eau potable", explique-t-il.

Ce protocole a été travaillé avec les collectivités concernées. "Il faut trouver de 'nouveaux équilibres' pour remplir le barrage du Cébron. Après il n'y a pas de science exacte. On est dépendant du climat. La pluviométrie d'aujourd'hui est différente de celle d'il y a 20-25 ans. On est sur un protocole qui a été défini mais qui pourra être revu et corrigé en fonction des situations", explique Pascal Bironneau, le maire de Saint-Loup-Lamairé.

"Le protocole pourra être revu"

"Il ne faut pas ignorer les crues qui peuvent arriver dans un hiver. Mais on connait le barrage depuis 1982 et on a des nouvelles technologies qui nous permettent d'avoir des données météo beaucoup plus fiables, avant cet afflux d'eau, et de réagir plus vite", ajoute Philippe Albert.

Le conseil d'administration de la SPL du Cébron a voté à l'unanimité la révision de ce protocole, la préfète doit maintenant rendre son avis.

Le Cébron rempli à moins de 30%

Aujourd'hui, le Cébron est à un niveau particulièrement bas avec un taux de remplissage de seulement 27%. "On est sur le qui-vive comme d'autres départements, il n'y a pas que les Deux-Sèvres. Alors, il n'y a pas de problématique d'eau potable aujourd'hui parce qu'on arrive à gérer depuis le début de l'année avec notamment la Loire et la Vendée. Mais c'est vrai que si l'hiver était aussi sec que l'année dernière ça poserait des soucis probablement dans l'été 2023", indique Philippe Albert.

Le président de la SPL considère qu'il sera "très compliqué" de donner des volumes à l'irrigation en 2023. "On voit que ce barrage va être dédié à l'eau potable dans les années qui viennent. Et ça ne suffit pas parce qu'on importe pratiquement 3,5 millions de m3 sur le département", note-t-il.