Gestion de l'eau dans les Yvelines : le sud-est du département passe en alerte renforcée

La zone sud-est des Yvelines passe en alerte renforcée pour la gestion de la ressource en eau du département. Le niveau de la Rémarde mesurée à la station de Saint-Cyr-sous-Dourdan s’est amélioré. Cela permet à cette zone sud-est de sortir de la crise. La décision a été prise après la réunion, le 3 septembre 2020, du comité de la gestion de la ressource en eau des Yvelines.

Malgré les orages des quinze derniers jours d’août, la situation n'a pas beaucoup évolué

La zone sud-ouest est maintenue en crise et les zones Seine et centre sont maintenues en situation de vigilance.

Pour le sud du département, le niveau de la Drouette, mesurée à la station de Saint-Martin-de-Nigelles, à la limite des Yvelines, est toujours en crise.

Au nord du département, les grandes rivières restent en vigilance pour la Seine.

Le niveau des nappes phréatiques est quant à lui au-dessus de la normale.

Pas de mesures particulières pour les consommateurs des zones Seine et centre des Yvelines

Le niveau de vigilance n’impose pas de mesures particulières aux usagers. Le préfet des Yvelines appelle quand même chacun à être économe dans l’usage qu’il fait de l’eau pour les zones Seine et centre.

En revanche, le niveau de crise pour la zone sud-ouest et celui de l’alerte renforcée pour la zone sud-est impliquent des mesures obligatoires de restriction d’usage de l’eau.

Les mesures de restriction pour le sud-est et le sud-ouest des Yvelines

Si vous habitez dans le sud-ouest du département, il vous est interdit de remplir la piscine. Vous ne pouvez pas laver votre véhicule sauf dans des stations équipées d'économiseurs d'eau ou de lavage haute pression.

Il est aussi interdit de nettoyer les façades, les terrasses ou les trottoirs devant chez vous sauf dérogation. Vous ne devez pas non plus arroser les pelouses et les jardins potagers. Les fontaines en circuit ouvert doivent être arrêtées.

Les mesures sont un peu moins dures si vous vivez dans le sud-est du département. Les règles sont les mêmes que dans le sud-ouest sauf pour l'arrosage des pelouses autorisé avant 10h00 et après 20h00, celui des jardins potagers autorisé avant 8h00 et après 20h00 ou avec un goutte-à-goutte.