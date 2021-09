Gestion de l'eau en AURA : "De plus en plus de petits bassins versants en déficit"

Il y a l'eau dont on dispose, et l'eau que l'on utilise. Le travail de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, dont Nicolas Alban dirige la branche régionale basée à Lyon, est de tendre vers l'équilibre. Dans certaines zones, pas de problème : on ne prélève qu'une petite partie de la ressource. C'est le cas par exemple dans la Romanche ou dans le Vercors. Mais d'autres zones sont au contraire déficitaires "Dans la région les départements de la Drôme et de l'Ardèche sont très touchés par des déficits quantitatifs, c'est historique mais il serait naïf de croire que seul le Sud est concerné, souligne Nicolas Alban. On trouve aussi de plus en plus de petits bassins versants qui sont concernés par des déficits quantitatif, y compris plus au Nord. En 6 ans d'écart, on a +7% de territoires concernés par des déficits quantitatifs. En fait on a un effet ciseau entre un réchauffement climatique qui diminue la ressource en eau , et une région assez dynamique qui gagne des habitants et qui donc demande plus d'eau."

22 plans de gestion de la ressource

En Rhône-Alpes, l'Agence accompagne 22 plans de gestion de la ressource en eau. C'est le cas par exemple dans le Sud-Grésivaudan autour de Saint-Hilaire-du-Rosier, considéré comme un territoire déficitaire - il manque 3,8 millions de mètres-cube d'eau par an. Là-bas 200 "irriguants", des exploitants agricoles, se sont fédérés autour d'une association, l'ASA, pour gérer la ressource. Avec le soutien de l'Agence de l'Eau, elle va lancer (début 2022, après un appel d'offre à la fin du mois de septembre) un vaste chantier de 16 millions d'euros pour ne plus prélever l'eau qu'à un seul endroit, en l'occurence la rivière Isère. L'Isère dont le débit n'inspire pas d'inquiétude.

L'exemple du Sud Grésivaudan

Le but du projet est de supprimer au contraire les pompages dans le Furand, un affluent déficitaire, et les captages dans les nappes souterraines ; le tout représentant la moitié des prélèvement actuels (l'autre moitié provenant déjà de l'Isère). Frédéric Ollier-Faure, le vice-président de l'ASA Sud-Grésivaudan souligne que le territoire a échappé à l'intensification de l'agriculture. Ici, on peut vivre du fruit de son travail sur de petites surfaces, ce qui encourage les jeunes à s'installer. Mais tout cela repose sur la ressource en eau, qu'il est donc impérieux de préserver. "Cela va dans le bon sens, estime Frédéric Ollier-Faure, et tout le monde l'a bien compris. C'est intéressant de voir qu'on est écoutés et aidés." Le projet devrait être finalisé en 2023.

Mais l'irrigation agricole n'est pas le seul levier à actionner, souligne Nicolas Alban, directeur régional de l'Agence de l'Eau. En Isère, "les trois grands usages de l'eau - irrigation, eau potable et usage industriel" sont également répartis. D'où l'intérêt de réunir sur chaque territoire en tension l'ensemble des acteurs. Dans l'agglomération de Vienne par exemple, en 2019, des travaux ont permis d'économiser 5 millions de mètres-cube d'eau potable. Il a suffit de supprimer les fuites d'une canalisation pour réaliser d'importantes économies d'eau.

Glaciers : "une disponibilité en eau tout à fait trompeuse"

Reste qu'un sérieux écueil se profile, prévient Nicolas Alban. Pour l'instante les grands cours d'eau qui prennent leur source en montagne, affichent des débits confortables. "On a une impression de grande disponibilité en eau, mais il ne faut pas oublier que ces cours d'eau (le Rhône, l'Isère) sont soutenus en été par la fonte des glaciers, précise le directeur de l'Agence. C'est là qu'il y a un effet pervers :à cause du réchauffement climatique cette fonte de glaciers s'accélère et donne une disponibilité en eau qui est tout à fait trompeuse. Dans 10, 20 30 ans, quand on n'aura plus de glaciers, on risque d'avoir un effondrement des débits de cette rivière. "