Gestion de l'eau : Le Comité de Massif de Corse opposé au transfert de compétence vers les intercommunalités

À l'aube du transfert de compétence « Eau et Assainissement » prévu par la loi NOTRE , le Comité de Massif de Corse a notamment réaffirmé la priorité d’aider les communes, les groupements de communes et les EPCI dans leurs projets de mise à niveau de leurs infrastructures d’eau potable et d’assainissement ainsi que dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).

ⓘ Publicité

D'autre part, l’instance de concertation, également appelée « le Parlement de la montagne », a voté, hier, une motion, avec l'espoir qu'une loi spécifique soit créée pour revenir sur le transfert obligatoire de cette compétence des communes vers les intercommunalités. Cette motion doit être transmise au Comité National de la Montagne ainsi qu'au Premier ministre.

« Un principe de proximité en termes de gestion de l’eau »

Pour Jean-Félix Acquaviva, le président délégué du Comité de Massif de Corse : « L'éloignement de la décision en termes de gestion de l'eau risque de faire en sorte que les communautés de communes n’aient pas les moyens de rattraper l'ensemble des besoins des communes, mais de surcroît, avant une gestion éloignée, risque de donner la tentation à la privatisation de l'eau par les grands opérateurs, et donc d'augmenter le coût de l'eau pour les usagers dans l'intérieur de la Corse. Ce que nous ne voulons pas ».

Et d’ajouter : « Nous voulons un principe de proximité en termes de gestion de l’eau. La prochaine échéance c’est le Comité National de la Montagne le 15 décembre où je représenterai le Comité de Massif de Corse au milieu des autres massifs. Je souligne que l'ensemble des autres massifs français et d'autres élus de la montagne sont alignés sur ce positionnement de ne pas transférer de manière obligatoire des communes aux intercommunalités la gestion de l'eau potable. Nous allons donc faire œuvre de convergence tout en défendant, évidemment, la spécificité de la Corse, île montagne ».

« Relever le défi du changement climatique »

« Le bassin de Corse recouvre 8 757 km², 360 communes, dont 98 communes littorales et comprend plus de 330 000 habitants et près de 3 000 km de cours d’eau » indique le Comité de Massif de Corse dans une communication. « La Corse dispose d’un remarquable taux de milieux aquatiques en bon état écologique, chimique et quantitatif. Cela implique donc des actions de préservation de la qualité et de la richesse de ce patrimoine naturel. Mais si la Corse dispose de cet atout majeur, l’île est également handicapée par un retard infrastructurel conséquent ».

« Pour un volet gouvernance et financier spécifique »

« Il s’agit donc de rattraper ce retard et de trouver des solutions durables pour relever le défi du changement climatique et protéger nos ressources par la mise en œuvre d’une politique globale de l’eau volontaire et concertée avec l’ensemble des acteurs. Il convient de rappeler que l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à l’échelle de l’île répond aux grands enjeux du bassin, à savoir la lutte contre les pollutions, la préservation et restauration de la ressource, des milieux aquatiques humides et littoraux et de leur biodiversité ».

À noter que l’Assemblée de Corse a approuvé la semaine dernière, le Guide et règlement des aides dans le domaine de l'eau. Pour le Président délégué du Comité de Massif de Corse : « Il apparaît indispensable que le processus de négociation avec l’État intègre un volet gouvernance ainsi qu’un volet financier permettant la mobilisation de fonds à la hauteur de ces enjeux stratégiques dans le domaine de l’eau en Corse ».