Gestion de l'eau : situation proche de la normale sur le bassin Rhin-Meuse

Si l'hiver a été historiquement sec, en Lorraine comme ailleurs en France, le printemps a permis de rectifier significativement la ressource en eau. "Le mois de mars a été bien arrosé. Aux dernières constatations, on est revenu à un niveau proche des normales, pour les cours d'eau et pour les nappes" indique Christophe Leblanc, directeur général adjoint de l'agence de l'eau du bassin Rhin-Meuse. Ainsi, la Moselle n'est pour le moment pas concernée par des mesures de restriction d'usage de l'eau, pas question pour autant de relâcher la vigilance. "Cela peut fluctuer très rapidement. Si on a un ou deux mois sec, le niveau des cours d'eau va baisser de nouveau. Je rappelle que dans le sillon mosellan, l'alimentation en eau potable se fait principalement à partir de l'eau de la Moselle" rappelle Christophe Leblanc.

ⓘ Publicité

Un litre d'eau sur cinq perdu dans les tuyaux

Alors qu'Emmanuel Macron annonce ce jeudi 30 mars les mesures de son "plan eau" , la priorité pour l'agence du bassin Rhin-Meuse est à l'amélioration du rendement des réseaux d'eau potable . "Ils sont en moyenne de 80%, parfois moins dans certaines communes. Entre le réseau et le robinet, il y a une perte d'un litre sur cinq. En réparant et remplaçant les canalisations, on peut nettement améliorer ce résultat." L'agence de l'eau a un double rôle : apporter des subventions aux gestionnaires des réseaux (collectivités, syndicats des eaux) pour financer les travaux, et un rôle de conseil sur les besoins et la gestion de l'eau pour en améliorer la performance. Une mission qu'elle assure également auprès des agriculteurs.

Pas de méga-bassine en Moselle

Les derniers jours ont été largement alimentés par le débat sur les méga-bassines , après les événements de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Un sujet qui n'est pas d'actualité en Moselle à en croire Christophe Leblanc qui identifie plutôt des besoins sur l'abreuvement du bétail. "Il y a eu des tension l'été dernier de ce point de vue la. Nous réfléchissons donc à des retenues naturelles, comme des mares."