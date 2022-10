Recyclage des déchets à Saint-Étienne Métropole : "on n'est pas des précurseurs mais on va faire au mieux"

L'année 2023 va voir le développement de plusieurs nouveaux dispositifs pour le traitement des déchets à Saint-Étienne Métropole. "La première étape chronologique c'est dès le mois de janvier 2023, le nouveau tri des emballages__, l'extension de consigne de tri, dorénavant nos concitoyens pourront sans distinction placer tous les emballages, quel que soit leur matériau ou leur nature dans les poubelles jaunes", détaille François Driol, le vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge des déchets. La fin du casse-tête en perspective face aux différents emballages plastiques, qui ne pouvaient pas tous être pris en charge jusqu'ici. Mais avec la modernisation du centre de tri de Firminy, il n'y aura plus de question à se poser avec les plastiques d'emballages : tout pourra être recyclé. Le site baptisé "TriValLoire" doit être mis en fonction fin 2023.

Points d'apport volontaire pour les déchets alimentaires

L'année prochaine sera aussi celle du déploiement d'outils pour la récupération du compost, en vue du compostage qui deviendra obligatoire en France au 1er janvier 2024. "Dès le mois d'avril 2023, nous allons commencer à couvrir le territoire de points d'apport volontaire de déchets alimentaires dans les zones urbaines, au même titre qu'on l'a fait pour le verre ou le textile__", poursuit François Driol.

Des points de transformation supplémentaires pour ces déchets alimentaires doivent également voir le jour. Pour l'instant, il n'existe qu'un site qui assure cette transformation en compost, au Chambon-Feugerolles, le site géré par Compost'Ond. L'entreprise envisage d'installer une nouvelle station à Saint-Jean-Bonnefonds, à la Calaminière. Des riverains s'inquiètent des possibles nuisances et ont lancé une pétition.

Bientôt un site de compostage à Saint-Jean-Bonnefonds ?

"Cela suscite des inquiétudes et c'est normal, chaque fois qu'on installe une unité de recyclage des déchets ça suscite une inquiétude des riverains, après il est important que les élus veillent au respect de l'environnement immédiat de leurs habitants, mais on est aussi soucieux de l'environnement", commente le vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge de la gestion des déchets. Il assure que ce projet est d'une dimension inférieure au site actuellement en fonctionnement au Chambon-Feugerolles.

En comparaison à d'autres grandes villes françaises, Saint-Étienne Métropole n'est pas en avance quant au recyclage des déchets. Cela ne semble pas inquiéter François Driol : "raison de plus pour continuer la marche en avant, nous sommes dans les temps pour respecter nos obligations réglementaires__, c'est la moindre des choses, [...] on n'est pas des précurseurs mais on va faire les choses aux mieux".

