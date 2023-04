Gestionnaire des espaces naturels du Pas-de-Calais, Eden 62 fête ses 30 ans

Les animations vont durer pendant quatre mois et ça commence dès ce dimanche à la Grange nature à Claimarais , dans le marais audomarois. Eden 62 fête ses trente ans. Ce syndicat mixte, qui regroupe le Département du Pas-de-Calais et les communes concernées, gère 6.200 ha répartis sur 56 sites qui appartiennent soit au Département directement, soit au Conservatoire du littoral.

Les précurseurs d'Eden 62

Car c'est sur le littoral que tout a commencé en 1993, par la volonté politique de barrer la route aux promoteurs immobiliers, notamment à Wimereux, près de Boulogne-sur-mer, raconte Kewin Wimez, le porte-parole d’Eden 62 : "Il y avait une forte pression foncière sur le littoral, donc forcement, les premières années, Eden s'est occupé surtout de ce secteur. Puis, peu à peu, nous avons commencé à gérer des terrils, des bois et des sites comme ceux du marais audomarois. Il y a trente ans, on passait un petit peu pour des rigolos en parlant d'écologie et d'environnement, nous étions précurseurs, mais aujourd'hui c'est devenu un sujet sérieux."

Les missions d'Eden 62 sont centrées autour de la préservation des espaces naturels -avec les gardes nature- notamment sensibles, qui lui sont confiés en gestion, l'accueil du public, avec plus de 250 km de sentiers, notamment en platelages de bois et l'éducation à l'environnement, avec les animateurs nature.

Trois réserves naturelles d'importance

Eden 62 gère notamment trois réserves naturelles nationales, la baie de Canche, le Platier d'Oye et la réserve du Romelaëre à Clairmarais. Sur la centaine d’hectares de cette réserve, on trouve tout ce qui fait la richesse du marais audomarois : des prairies, des roseaux, des étangs, des fossés....

La réserve naturelle nationale du Romelaëre est située dans le marais audomarois. © Radio France - Matthieu Darriet

C'est Bruno Cossement qui, avec six autres gardes nature, veillent sur ce bijou de biodiversité : "C'est cet ensemble d'habitats naturels qui fait la richesse écologique des lieux, qui sont préservés depuis très longtemps. On y trouve de espèces d'oiseaux assez exceptionnelles, comme le Butor étoilé, par exemple. C'est un petit héron qui va nicher dans les roselières. Mais c'est aussi une réserve qui accueille de nombreuses espèces de fleurs et d'insectes."

Et pour les préserver, les gardes nature luttent contre les espèces envahissantes, comme la jussie, entretiennent les chemins et les clôtures, surveillent le site -interdit aux chiens- et préparent des travaux de restauration écologique, comme sur les roselières qui s’assèchent.

"L'idéal, pour un roselière, c'est de pousser les pieds dans l'eau, donc on doit intervenir pour essayer de recréer un milieu favorable pour les roseaux, explique Bruno Cossement. Les travaux vont consister à creuser 8 ha de roselière, pour les remettre en eau." Sur cette réserve naturelle du Romelaëre, Eden 62 développe également le pâturage extensif notamment de gros bétail, qu’il faut transporter par bateau.