Gidy : le projet d'un site classé Seveso met le feu aux poudres

C'est un projet qui a failli passer inaperçu... L'entreprise Séquoia veut créer une vaste plateforme logistique à Gidy près de la zone d'activité du Champ rouge et de Pôle 45, juste à côté du site Amazon. Un entrepôt qui sera classé Seveso seuil bas, car il stockera des produits combustibles et inflammables : l'enquête publique a pris fin ce lundi, elle s'est déroulée en toute discrétion, jusqu'à ce qu'un collectif de riverains s'en mêle.

Une capacité de 750 000 mètres cubes de stockage

2 bâtiments, 11 cellules de stockage, une capacité d'entreposer jusqu'à 750 000 mètres cubes dont des produits combustibles ou inflammables : carton, bois, polymères, plastique, alcools, aérosols... Dans la présentation de son projet, la société Séquoia, officiellement basée en région lyonnaise, ne cite pas le nom de ses clients, mais évoque notamment "le domaine de la cosmétique". Les produits seraient réceptionnés, stockés puis acheminés vers les clients.

Voilà à quoi ressemblera cette nouvelle plateforme logistique à Gidy - Capture d'écran enquête publique Séquoia

Au total, le bâtiment fera 55 000 mètres carrés sur une superficie de 15 hectares, en bordure de forêt, près de deux zones d'habitation : "La Tassette" à Gidy et "Le Domaine de Montaigu" à Ormes. On parle de 35 millions d'euros d'investissement de la création de 150 emplois.

Un collectif de riverains monté en quelques jours

Dominique Birre, qui habite le lotissement de "La Tassette" ne décolère pas : "Personne n'a été prévenu parmi les riverains, on a découvert cela par hasard, c'est scandaleux !" Et d'énumérer toutes les raisons qui le font s'opposer au projet : "La valeur de nos biens va perdre au moins 30%, on annonce 300 camions par jour, le risque industriel est important, ils vont stocker 84 000 tonnes de produits combustibles - même si c'est un seuil Seveso bas, que se passera-t-il s'il y a une explosion type AZF ?"

Le collectif de riverains réunit des habitants de Gidy mais également d'Ormes © Radio France - François Guéroult

Sans oublier le risque inondations, ajoute Patrick Aubry, l'un des fondateurs du collectif de riverains "Non à l'entrepôt Seveso à Gidy" : "En 2016, les inondations ont été catastrophiques, la rivière de la Retrève a débordé et on va encore bouleverser les fragiles équilibres écologiques et géologiques du secteur ? C'est inconcevable." C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Orléans métropole a donné un avis défavorable au projet, lors du conseil métropolitain du 22 avril dernier.

L'avis favorable de la commune de Gidy...

Le conseil municipal de Gidy, lui, n'a pas eu les mêmes réserves : le 12 avril, il a rendu un avis favorable, certes à une courte majorité : 9 voix pour, 3 contre et 12 abstentions. Le maire Benoît Perdereau a reçu le collectif de riverains, ce lundi matin : il a expliqué qu'il ignorait alors qu'il s'agissait d'un site classé Seveso ! Le compte-rendu des délibérations montre qu'il a même affirmé l'inverse :

Compte-rendu du conseil municipal de Gidy du 12 avril 2021 - DR

La société Séquoia elle-même joue avec une certaine ambiguïté, en utilisant la formule "seuil bas au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)" : mais l'expression "Seveso seuil bas" figure bien dans l'enquête publique, notamment dans l'avis qu'a rendu la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire.

... jusqu'à la nouvelle réunion du conseil municipal ?

Le maire de Gidy s'est engagé à réunir de nouveau le conseil municipal de la commune le 19 mai pour de nouveau prendre position sur le sujet. Le commissaire-enquêteur a un mois pour donner son avis, ce sera ensuite à la préfète de donner ou non son feu vert pour l'installation de ce site Seveso à Gidy.

De son côté, le collectif de riverains affiche d'ores et déjà sa détermination : "S'il le faut, nous irons jusqu'au bout des recours, annonce Dominique Birre, nous avons déjà contacté des avocats. J'espère qu'on n'en arrivera pas là : dans les dernières heures de l'enquête publique, 170 personnes ont donné un avis négatif ! A la préfète d'en tirer les conséquences..."