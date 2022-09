Girolata (Haute-Corse) : deux semaines après la tempête, la vie reprend peu à peu...

Quinze jours après la tempête, retour à Girolata. Girolata où un pêcheur a perdu la vie, où les dégâts matériels ont été considérables. Des embarcations éventrées jonchent toujours le littoral, elles témoignent de la force des vents. Malgré la mobilisation de la population et des élus, les séquelles sont toujours visibles, le petit le port reste parfois coupé du monde. "On n'a ni électricité ni aucun réseau, peste Jean-François Luciani, deuxième adjoint au maire. On est parfois encore coupés du monde, alors que les touristes reviennent, les restaurateurs ne peuvent pas tourner...".

La vie reprend peu à peu à Girolata © Radio France - Paul Ortoli

Pas tourner, à moins de faire fonctionner le système D. C'est le cas de Christophe. Au deuxième jour de la réouverture de son établissement, le restaurateur a les mains dans le cambouis de son groupe électrogène. Il peine à cacher sa colère : " Il y a de gros problèmes, des coupures, donc on jongle avec notre groupe. Le problème, c'est qu'on est jamais prévenus, et les groupes ne suffisent pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond". Une situation qui paralyse les habitants et rend le service aléatoire, assure sa compagne, Isabelle : "Le premier jour à l'ouverture, on n'a pas eu tant de monde que ça, hier on affichait complet, mais c'est difficile d'avoir un service normal. On a l'électricité qui s'en va qui revient. On éclaire les toilettes à la bougie, un peu à l'ancienne".

Une débrouille qui est devenue une seconde nature pour les habitants de Girolata. Habitués aux aléas de la météo, ils se résignent désormais au courant aléatoire