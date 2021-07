Gironde : 152 camions et un hélicoptère pour lutter contre les feux de forêt

"Cette année, j'aimerais qu'il n'y ait aucun départ de feux à cause d'une cigarette jetée par la fenêtre d'une voiture" déclare Martin Guespereau, le préfet délégué pour la défense et la sécurité. "On a tout envie d'aller se mettre à l'ombre des arbres quand il fait chaud, et de faire un barbecue, mais c'est aussi comme ça qu'un incendie peut démarrer". Cette année, la prévention est de mise. La saison 2020 a vu 1999 hectares de forêts brûlés par des incendies. "9 fois sur 10, c'est de la faute de l'homme" rappelle Martin Guespereau.

Le début de saison a été humide, mais il faut être vigilant car on peut se retrouver avec une "canicule inattendue et dévastatrice" alerte le préfet en prenant l'exemple du Canada au début du mois de juillet.

Des moyens matériels et humains mobilisés

En tout, 152 camions citernes sont à disposition des pompiers cette année pour lutter contre les flammes. Un hélicoptère, le "Charlie 33" a également été loué jusqu'en septembre, pour plus de vigilance. Son rôle ? Commander des opérations en cours, repérer les départs de feu et enquêter sur leurs origines. En plus de ça, 77 contrats de saisonniers rejoindront l'équipe de pompiers habituelles en renforts, ainsi que 5 sapeurs-pompiers volontaires.

Le commandant Mathieu Jaumain explique que des canadairs sont également à disposition en cas de forts risques d'incendies. La flotte nationale en compte 12, regroupés sur la base de Nîmes-Garons. Mais si le risque d'incendie est élevé, ils peuvent être pré-positionner sur la base aérienne de Bordeaux-Mérignac, pour être au plus près des zones surveillées.