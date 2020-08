Gironde : L'ONF met en garde contre les incivilités en forêt

L'Office National des Forêts (ONF) met en garde contre "l'extraordinaire progression du nombre d'incivilités" dans les zones forestières. François Claveirol, responsable de l'unité territorial de Biscarosse pour l'ONF, nous fait une piqûre de rappel des choses à ne surtout pas faire en forêt cet été.

France Bleu Gironde : Comment expliquer cette hausse des incivilités dans les forêts ?

François Claveirol : Suite au confinement et à ce que nous avons vécu pendant cette crise sanitaire, les gens ont hâte d’être en vacances et de profiter des espaces. Et donc on a plus de gens cette année par rapport à d'habitude.

France Bleu Gironde : Elles se caractérisent par quoi ces incivilités que vous constatez sur le terrain ?

François Claveirol : Les incivilités sont dues à des négligences marquées ou tout simplement a de la méconnaissance. On a des problématiques actuellement de camping sauvage, car les hébergements de loisirs sont saturés . On est confronté à des tentes installées un peu partout, et actuellement ce n'est pas possible car les milieux naturels ne sont pas état de recevoir autant de population. Surtout que le risque de feu de forêt est élevé.

Quelles sont les règles à suivre lorsqu'on se rend en forêt ?

François Claveirol : Les consignes sont assez restrictives dans la mesure où nous sommes en vigilance élevée pour le risque feu de forêt, à savoir niveau trois sur une échelle de cinq. Toutes les forets du littorales ont actuellement mis en place la réglementation suivante : Interdiction de fumer, de faire des barbecues en forêt, de tirer de feu d'artifice ... à moins de 200 mètres des lisières.

Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ?

François Claveirol : Ne surtout pas fumer, ne pas allumer d'appareil permettant de chauffer des plats, ne pas s'installer n'importe où... En bref, ne pas créer d’étincelle.

Des sanctions sont prévues pour ceux qui ne respecteraient pas ses règles ?

François Claveirol : L'amende s'élève à 135 euros.