Gironde : la coopérative viticole des Caves de Rauzan condamnée pour pollution environnementale

Une coopérative viticole du Libournais condamnée pour pollution environnementale. Accusée de "rejet en eau douce de substance nuisible au poisson", les Caves de Rauzan comparaissaient le 31 janvier dernier devant le tribunal correctionnel de Libourne. Dans le délibéré tombé mardi 7 mars, la justice reconnaît coupable de délit de pollution le GIE (Groupement d'intérêt économique) Chantemerle qui regroupe les Caves de Rauzan et Terre de Vignerons (usine d'embouteillage et de stockage).

Le tribunal inflige une amende de 12.000 euros à l'entreprise pour des rejets polluants dans un ruisseau, le Villesèque, un affluent de l'Engranne en 2019 et 2020. Les Caves de Rauzan ont également été condamnées à verser 10.000 euros de dommages et intérêts à la Sépanso, l'association environnementale qui s'était portée partie civile au procès.

"En période de vendange, ça peut déborder"

"La question des effluents viticoles est une question ancienne et classique dans le département de la Gironde, remarque François Ruffié, l'avocat de la Sépanso ; La plupart des caves coopératives ont eu a subir des condamnations mais c'était il y a 10 ou 15 ans. Les Caves de Rauzan, c'était vraiment le dernier vilain petit canard. On souhaite que cette condamnation provoque une prise de conscience. On ne peut plus entendre des arguments de défense comme ceux des prévenus prononcés lors du procès comme "en période de vendange, ça peut déborder".

"Est-ce que l'on a fait exprès ? Non", répond Denis Baro, président des Caves de Rauzan. Joint par France Bleu Gironde, le président de la coopérative explique que, "pendant les vendanges, il y a des moments où on dépassait un peu les volumes, mais il n'y a jamais de rejet dramatique dans le milieu naturel. Une turbine est tombée en panne mi mars 2020 et nous avons reçu deux plaintes de riverains début avril. Mais comme c'était le confinement, nous n'avons pas pu avoir la pièce de rechange à temps et donc pendant trois mois, on a rejeté un peu trop de matière organique dans le milieu naturel".