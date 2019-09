Gironde : la forêt est toujours potentiellement menacée comme en Amazonie

Les forêts brûlent partout dans le monde, et pas qu'en Amazonie. A l'occasion du festival Climax à Bordeaux, le délégué régional de l'office national des forêts, a rappelé l'importance de préserver ces poumons de la planète et de chercher à améliorer leur capacité de résistance.

Bordeaux, France

La forêt ne brûle pas qu'en Amazonie. En France, plusieurs incendies ont ravagé des centaines d'hectares cet été. Le point commun avec l'Amazonie, c'est que ces incendies sont d'origine criminelle, ce qui révolte le délégué régional à l'Office National des Forêts . Eric Constantin a partagé son expérience et analyse à l'occasion du festival Climax consacrée à la forêt amazonienne. Invité de la matinale de France Bleu Gironde ce vendredi, il a tenu à rappeler un message simple : on introduit pas le feu en forêt, ni cigarette, ni barbecue. Il faut préserver et protéger les forêts qui constituent avec les océans, les poumons de notre planète. La situation en France est loin d'être préoccupante : il y a eu une prise de conscience ce qui a permis de développer un programme de reforestation. Aujourd'hui la France compte 17 millions d'hectare de forêts.