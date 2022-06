Gironde : le requin-renard, espèce protégée, finit au rayon poissonnerie d'un supermarché

Un passionné de plongée girondin s'insurge contre la vente de requin-renard dans un Super U de l'Entre-deux-Mers, ce mercredi. Le directeur du magasin indique avoir acheté "à la criée" le spécimen de cette espèce pourtant menacée et protégée.

Interdit à la pêche mais vendu en promo. Mercredi 8 juin, date marquant la Journée mondiale des Océans, un requin-renard, espèce menacée et protégée, s'est retrouvé sur l'étal du rayon poissonnerie du Super U de Fargues-Saint-Hilaire, au sud-est de Bordeaux.

C'est surréaliste - Axel, un client

Passionné de plongée et client du Super U, Axel est tombé nez à nez sur le squale, ce mercredi. "J'étais quand même très surpris, sachant que c'est une espèce menacée, protégée et interdite à la pêche dans l'Union européenne et en France, mais pas interdite à la vente." Le jeune homme, qui habite la ville voisine de Tresses, demande alors à parler aux responsables du magasin pour leur rappeler que "les océans ont besoin des requins".

Le Super U retire de la vente le requin-renard

Gérant du Super U de Fargues-Saint-Hilaire, Vincent Masse assure avoir reçu "avec courtoisie" Axel. "J'ai acheté ce poisson sur la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mardi matin. C'est un poisson qui a été mis à la vente, et donc qui était accessible à tout professionnel de la mer", raconte-t-il.

C'est un poisson qui a été mis à la vente, et donc qui était accessible à tout professionnel de la mer Vincent Masse, gérant du supermarché

"C'est un poisson qui s'est retrouvé dans une ligne de fond type palangre, explique Vincent Masse. Il était mort lorsque la ligne a été relevée. Et il a été mis en vente à la criée comme la loi le permet en cas de pêche accidentelle". Axel a rapidement alerté plusieurs associations de défense de la mer, notamment l'ONG Sea Shepherd. Pour éteindre toute polémique, le Super U a immédiatement retiré du rayon poissonnerie le requin-renard.